12 дек 2017



LIV KRISTINE исполняет BLACK SABBATH LIV KRISTINE выступила первого декабря в Лиссабоне:



"Vervain"

"Venus" (Theatre of Tragedy cover)

"Silence"

"Image" (Theatre of Tragedy cover)

"Siren" (Theatre of Tragedy cover)

"Rooting For You" (London Grammar cover)

"Panic"

"My Wilderness"

"Love Decay"

"Changes" (Black Sabbath cover)



Недавно Liv после нескольких месяцев молчания опубликовала следующую информацию:



«Всем привет из Mosbach! Записала пять песен для нового альбома MIDNATTSOL. Ждите замечательную информацию уже в ближайшее время...»













+0 -3



( 4 )





просмотров: 1040