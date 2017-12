12 дек 2017



Новый альбом EKTOMORF выйдет зимой EKTOMORF выпустят новую работу, получившую название "Fury", 16 февраля на AFM Records. Альбом будет доступен на CD в диджипаке и на голубом виниле тиражом в 500 копий:



"The Prophet Of Doom"

"AK 47"

"Fury"

"Bullet In Your Head"

"Faith And Strength"

"Infernal Warfare"

"Tears Of Christ"

"Blood For Blood"

"If You're Willing To Die"

"Skin Them Alive"









+4 -2



( 1 )





просмотров: 462