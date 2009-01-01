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*Ektomorf*



12 дек 2017 : 		 Новый альбом EKTOMORF выйдет зимой

4 авг 2017 : 		 Концертное видео EKTOMORF

23 июл 2017 : 		 Концертное видео EKTOMORF

15 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD EKTOMORF

1 апр 2017 : 		 Трейлер нового концертного релиза EKTOMORF

11 мар 2017 : 		 EKTOMORF выпустят новый DVD в мае

21 окт 2016 : 		 Новое видео EKTOMORF

13 окт 2016 : 		 EKTOMORF на EMGtv

29 фев 2016 : 		 EKTOMORF почтили память Лемми

19 ноя 2015 : 		 EKTOMORF на EMGtv

23 окт 2015 : 		 Новое видео EKTOMORF

23 окт 2015 : 		 EKTOMORF выпустят пиво

27 сен 2015 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE в новой песне EKTOMORF

1 сен 2015 : 		 Новый альбом EKTOMORF выйдет в октябре

28 июл 2015 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE на новом альбоме EKTOMORF

2 июл 2015 : 		 EKTOMORF в EMGtv

5 дек 2014 : 		 Новое видео EKTOMORF

20 ноя 2014 : 		 EKTOMORF целиком исполнят "Outcast"

5 апр 2014 : 		 Новое видео EKTOMORF

29 янв 2014 : 		 Новое видео EKTOMORF

18 янв 2014 : 		 Новая песня EKTOMORF

2 дек 2013 : 		 Новый альбом EKTOMORF выйдет в январе

20 авг 2013 : 		 EKTOMORF приступили к записи

11 мар 2013 : 		 Новое видео EKTOMORF

20 сен 2012 : 		 Новое видео EKTOMORF

11 авг 2012 : 		 Новая песня EKTOMORF

22 июл 2012 : 		 Новая песня EKTOMORF

25 июн 2012 : 		 Детали нового альбома EKTOMORF

16 фев 2012 : 		 Новое видео EKTOMORF

8 фев 2012 : 		 Фрагмент акустического релиза EKTOMORF

15 янв 2012 : 		 Акустика от EKTOMORF выйдет в феврале

9 ноя 2011 : 		 EKTOMORF работают над акустическим альбомом

14 июн 2011 : 		 Новое видео EKTOMORF

9 дек 2010 : 		 Новое видео EKTOMORF

27 ноя 2010 : 		 Новое видео EKTOMORF

8 ноя 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EKTOMORF

31 окт 2010 : 		 Новый альбом EKTOMORF выйдет в декабре

5 сен 2010 : 		 EKTOMORF завершили запись

12 июн 2010 : 		 Переиздание EKTOMORF выйдет в июне

12 мар 2009 : 		 Трейлер нового альбома EKTOMORF

2 мар 2009 : 		 Новое видео EKTOMORF

3 фев 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EKTOMORF

19 янв 2009 : 		 EKTOMORF выпустят новый альбом в марте

4 сен 2006 : 		 EKTOMORF: Новый альбом готов к выходу

4 фев 2006 : 		 EKTOMORF в июле засядут в студии

27 дек 2005 : 		 EKTOMORF: концертный DVD на подходе

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Новый альбом EKTOMORF выйдет зимой

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EKTOMORF выпустят новую работу, получившую название "Fury", 16 февраля на AFM Records. Альбом будет доступен на CD в диджипаке и на голубом виниле тиражом в 500 копий:

"The Prophet Of Doom"
"AK 47"
"Fury"
"Bullet In Your Head"
"Faith And Strength"
"Infernal Warfare"
"Tears Of Christ"
"Blood For Blood"
"If You're Willing To Die"
"Skin Them Alive"

EKTOMORF To Release Fury Album In February; Details Revealed



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Wintersun
12 дек 2017, 22:49		АК 47 и сюда пролез)))))


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