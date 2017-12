все новости группы







12 дек 2017 : Новая песня REVENGER



12 дек 2017



Новая песня REVENGER "We Want Blood", новая песня группы REVENGER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из EP "The New Mythology Vol. 1", выход которого запланирован на 17 февраля:



"Hex"

"Anti Life"

"We Want Blood"

"The Man Who Shot God"

просмотров: 194