13 дек 2017



Новое видео WE SELL THE DEAD "Echoes Of An Ugly Past", новое видео группы WE SELL THE DEAD, в состав которой входят Niclas Engelin (IN FLAMES, ENGEL), DRÖMRIKET's Jonas Slättung, Gas Lipstick (former HIM drummer) и Apollo Papathanasio (SPIRITUAL BEGGARS, FIREWIND), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heaven Doesn't Want You And Hell Is Full", выходящего 23 февраля на earMUSIC.















+0 -3









просмотров: 239