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*We Sell the Dead*



13 дек 2017 : 		 Новое видео WE SELL THE DEAD

7 дек 2017 : 		 Музыканты IN FLAMES, Ex-HIM, FIREWIND в WE SELL THE DEAD

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Новое видео WE SELL THE DEAD

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"Echoes Of An Ugly Past", новое видео группы WE SELL THE DEAD, в состав которой входят Niclas Engelin (IN FLAMES, ENGEL), DRÖMRIKET's Jonas Slättung, Gas Lipstick (former HIM drummer) и Apollo Papathanasio (SPIRITUAL BEGGARS, FIREWIND), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heaven Doesn't Want You And Hell Is Full", выходящего 23 февраля на earMUSIC.

WE SELL THE DEAD Feat. IN FLAMES, Ex-HIM, FIREWIND Members: 'Echoes Of An Ugly Past' Video Released






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