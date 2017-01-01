Новое видео WE SELL THE DEAD

"Echoes Of An Ugly Past", новое видео группы WE SELL THE DEAD, в состав которой входят Niclas Engelin (IN FLAMES, ENGEL), DRÖMRIKET's Jonas Slättung, Gas Lipstick (former HIM drummer) и Apollo Papathanasio (SPIRITUAL BEGGARS, FIREWIND), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heaven Doesn't Want You And Hell Is Full", выходящего 23 февраля на earMUSIC.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).