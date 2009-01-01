12 дек 2017



Новое видео OBITUARY "Brave", новое видео группы OBITUARY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Obituary". Группа также объявила о том, что весной поедет в европейское турне: оно стартует третьего марта в Кёльне и завершится выступлением первого апреля на фестивале Paaspop.















+14 -4



( 6 )





просмотров: 1769

