Музыканты DECAPITATED выпущены из тюрьмы

По сообщению The Spokesman-Review, все четверо участников DECAPITATED выпущены из тюрьмы и ожидают суда по обвинениям в похищении и изнасиловании. Суд начнется 16 января.
По соглашению музыканты должны оставаться в штате Вашингтон без паспортов. В случае возвращения в Польшу, они будут экстрадированы в США по добровольно подписанным бумагам. Все музыканты выпущены под подписку, без внесения залога.
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