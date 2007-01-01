14 дек 2017



Музыканты DECAPITATED выпущены из тюрьмы По сообщению The Spokesman-Review, все четверо участников DECAPITATED выпущены из тюрьмы и ожидают суда по обвинениям в похищении и изнасиловании. Суд начнется 16 января.



По соглашению музыканты должны оставаться в штате Вашингтон без паспортов. В случае возвращения в Польшу, они будут экстрадированы в США по добровольно подписанным бумагам. Все музыканты выпущены под подписку, без внесения залога.







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