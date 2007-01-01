Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Искусственный интеллект записал блэк-металлический альбом [41]
*Умер Уоррел Дэйн [36]
*JASON NEWSTED о METALLICA [33]
*Видео с выступления голограммы DIO [27]
*Новое видео OBITUARY [23]
*
[= ||| все новости группы



*Kamelot*



14 дек 2017 : 		 KAMELOT завершают работу над альбомом

16 ноя 2017 : 		 Новый альбом KAMELOT выйдет весной следующего года

12 апр 2017 : 		 Вокалист KAMELOT о террористическом акте в Стокгольме

8 мар 2017 : 		 Гитарист KAMELOT о новом материале

9 фев 2017 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ и ELIZE RYD выступили с KAMELOT

23 ноя 2016 : 		 KAMELOT проведут 2017 год за сочинением

16 авг 2016 : 		 Японские синхронистки использовали музыку KAMELOT

7 авг 2016 : 		 Барабанщик KAMELOT записал партии для альбома PAMELA MOORE

5 июл 2016 : 		 Видео с выступления KAMELOT

25 май 2016 : 		 Видео с выступления KAMELOT

21 май 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового сборника KAMELOT

3 май 2016 : 		 Новое видео KAMELOT

26 апр 2016 : 		 Видео с выступления KAMELOT

17 дек 2015 : 		 У KAMELOT «много отличных идей для нового материала»

29 ноя 2015 : 		 Видео с выступления KAMELOT

27 ноя 2015 : 		 Клавишник KAMELOT не испытывает уважения к тем группам, которые отменили европейский тур

18 окт 2015 : 		 KAMELOT завершили тур

12 окт 2015 : 		 Клавишник KAMELOT против Spotify

6 окт 2015 : 		 KAMELOT планируют выпустить новый DVD

9 сен 2015 : 		 Новое видео KAMELOT

22 июн 2015 : 		 В автобусе с KAMELOT

2 июн 2015 : 		 Редкое концертное видео KAMELOT

20 май 2015 : 		 Гитарист KAMELOT о самых безумных вещах в туре

15 май 2015 : 		 Гитарист KAMELOT: «Мы не собираемся отмечать двадцатилетний юбилей дебютного альбома»

4 май 2015 : 		 KAMELOT исполнили новые песни

25 апр 2015 : 		 Новое видео KAMELOT

13 апр 2015 : 		 Тизер нового альбома KAMELOT

2 апр 2015 : 		 Видео с текстом от KAMELOT

28 фев 2015 : 		 Фрагмент нового трека KAMELOT

23 фев 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KAMELOT

23 фев 2015 : 		 KAMELOT завершили работу над новым альбомом

15 янв 2015 : 		 Новый альбом KAMELOT выйдет весной

5 янв 2015 : 		 KAMELOT приступили к записи нового альбома

15 сен 2014 : 		 Вокалистка STREAM OF PASSION присоединилась на сцене к KAMELOT

27 авг 2014 : 		 Новое видео KAMELOT

24 авг 2014 : 		 KAMELOT завершают работу над песнями

26 июл 2014 : 		 Видео с выступления KAMELOT

28 фев 2014 : 		 KAMELOT о южноамериканском туре

27 фев 2014 : 		 Видео с выступления KAMELOT

7 дек 2013 : 		 Официальное видео о норвежской части тура KAMELOT

3 дек 2013 : 		 Официальное видео о шведской части тура KAMELOT

27 ноя 2013 : 		 Официальное видео о финской части тура KAMELOT

19 ноя 2013 : 		 Вокалистка NIGHTWISH выступила с KAMELOT

10 ноя 2013 : 		 Видео с выступления KAMELOT

4 сен 2013 : 		 Видео с выступления KAMELOT

11 июл 2013 : 		 Новое видео KAMELOT

12 июн 2013 : 		 Закулисные съемки из японского тура KAMELOT

23 фев 2013 : 		 Видео с текстом от KAMELOT

22 фев 2013 : 		 Басист KAMELOT ответил на вопросы

7 фев 2013 : 		 Новый сингл KAMELOT выйдет в феврале

27 окт 2012 : 		 Рассказ о лимитированном издании нового альбома KAMELOT

27 окт 2012 : 		 Трейлер нового альбома KAMELOT

22 окт 2012 : 		 Новое видео KAMELOT

22 окт 2012 : 		 Рассказ о североамериканском туре KAMELOT

15 окт 2012 : 		 Видео с выступления KAMELOT

8 окт 2012 : 		 JEFF SCOTT SOTO присоединился на сцене к KAMELOT

29 сен 2012 : 		 Семплы новых песен KAMELOT

14 сен 2012 : 		 Видео с выступления KAMELOT

13 сен 2012 : 		 Вокалист BLACKGUARD присоединился к KAMELOT

7 сен 2012 : 		 KAMELOT впервые выступили в Коста-Рике

5 сен 2012 : 		 Фрагмент нового трека KAMELOT

31 авг 2012 : 		 Бэк-вокалистка KAMELOT показала содержимое своего закулисного ящика

23 авг 2012 : 		 Семпл новой песни KAMELOT

16 авг 2012 : 		 Обложка нового альбома KAMELOT

9 авг 2012 : 		 Закулисные съемки с выступления KAMELOT на Wacken Open Air

24 июл 2012 : 		 Первый летний репортаж KAMELOT

21 июл 2012 : 		 Участники EPICA, RHAPSODY OF FIRE присоединились на сцене к KAMELOT

19 июл 2012 : 		 Выход нового альбома KAMELOT перенесен на октябрь

19 июл 2012 : 		 Название нового альбома KAMELOT

15 июл 2012 : 		 KAMELOT представили публике новый трек

14 июл 2012 : 		 KAMELOT представили публике новый трек

1 июл 2012 : 		 Новый вокалист KAMELOT "уверен в будущем группы"

23 июн 2012 : 		 Новым вокалистом KAMELOT...

22 июн 2012 : 		 Видео записи бэк-вокала для нового альбома KAMELOT

13 июн 2012 : 		 Гитарист KAMELOT ответил на вопросы поклонников

26 май 2012 : 		 KAMELOT на STEAMHAMMER/SPV

24 май 2012 : 		 KAMELOT заключили соглашение на издание нового альбома в Японии

11 май 2012 : 		 Билеты на первое шоу европейского тура KAMELOT были раскуплены «быстрее, чем когда-либо»

25 апр 2012 : 		 Вокалистка AMARANTHE вновь поедет в тур с KAMELOT

16 фев 2012 : 		 KAMELOT: Видео с круиза '70000 Tons Of Metal'

11 янв 2012 : 		 KAMELOT начнут европейский тур в Голландии

26 ноя 2011 : 		 Новое видео KAMELOT; работа в студии начнется с января

25 сен 2011 : 		 Вокалистка THE AGONIST присоединилась на сцене к KAMELOT

28 авг 2011 : 		 Гитарист KAMELOT: “Поскольку у нас есть свой лейбл, мы можем ремастировать и переиздать альбомы”

6 июн 2011 : 		 FABIO LIONE о сотрудничестве с KAMELOT

3 июн 2011 : 		 Бывший вокалист KAMELOT спел на свадьбе

16 май 2011 : 		 Видео с выступления KAMELOT

25 апр 2011 : 		 Видео из тура KAMELOT

23 апр 2011 : 		 KAMELOT начали поиски вокалиста

22 апр 2011 : 		 ROY KHAN ушел из KAMELOT

11 апр 2011 : 		 Видео с выступления KAMELOT

11 апр 2011 : 		 Туровое издание последнего альбома KAMELOT

10 апр 2011 : 		 KAMELOT выступили с FABIO LIONE

25 янв 2011 : 		 KAMELOT поедут в тур с вокалисткой AMARANTHE

6 янв 2011 : 		 KAMELOT с вокалистом CIRCUS MAXIMUS: Видео

17 дек 2010 : 		 KAMELOT поедет в тур вместе с Fabio Lione

29 окт 2010 : 		 Концертное видео KAMELOT

8 сен 2010 : 		 KAMELOT отложили североамериканский тур

2 сен 2010 : 		 Новое видео KAMELOT

29 авг 2010 : 		 Семплы с нового альбома KAMELOT

4 авг 2010 : 		 Обложка нового альбома KAMELOT

22 июл 2010 : 		 Трек-лист нового альбома KAMELOT

25 июн 2010 : 		 KAMELOT подписали контракт с earMUSIC

18 июн 2010 : 		 KAMELOT снимают видео на "The Great Pandemonium"

26 май 2010 : 		 KAMELOT заключили соглашение об издании альбома в Японии

24 май 2010 : 		 Гитарист OZZY OSBOURNE/FIREWIND на новом альбоме KAMELOT

1 апр 2010 : 		 Концертные видео двух новых песен KAMELOT

20 фев 2010 : 		 Вокалистка EPICA на новом альбоме KAMELOT

26 янв 2010 : 		 KAMELOT снимут предстоящий европейский тур для DVD

18 дек 2009 : 		 Предварительная дата выхода нового альбома KAMELOT

2 дек 2009 : 		 KAMELOT сменили басиста

16 июн 2009 : 		 KAMELOT завершают подготовку к записи нового альбома

13 май 2009 : 		 Новое видео от KAMELOT

28 апр 2009 : 		 KAMELOT отправятся в студию в июне

12 фев 2009 : 		 KAMELOT закончили первую сессию

3 фев 2009 : 		 Гитарист KAMELOT рассказал о новом диске

29 июл 2008 : 		 KAMELOT снимает видео в турне

6 май 2008 : 		 Подробности о переизданном альбоме KAMELOT "Ghost Opera - The Second Coming"

2 апр 2008 : 		 Новое видео от KAMELOT

22 мар 2008 : 		 KAMELOT сняли клип на песню "Rule The World"

13 фев 2008 : 		 KAMELOT переиздадут "Ghost Opera" с бонус-треками

22 янв 2008 : 		 KAMELOT сняли новое видео

3 окт 2007 : 		 KAMELOT: о новом DVD

24 сен 2007 : 		 Бывший басист KAMELOT присоединится к группе для предстоящего турне

9 сен 2007 : 		 KAMELOT: видео на песню “The Human Stain” в сети

11 май 2007 : 		 KAMELOT - концерт переносится на 18 июня 2007, клуб Точка

10 май 2007 : 		 Концерт KAMELOT в Москве отменен!

21 апр 2007 : 		 KAMELOT : видео "Ghost Opera" в сети

18 апр 2007 : 		 KAMELOT рассказывают о своем турне по Европе

23 мар 2007 : 		 Новый альбом KAMELOT выйдет в июне

10 фев 2007 : 		 KAMELOT: новый альбом в процессе сведения

4 фев 2007 : 		 KAMELOT сняли новое видео

20 дек 2006 : 		 Концертное видео KAMELOT "When The Lights Are Down" в сети

27 ноя 2006 : 		 Новый альбом KAMELOT будет "убийственным"

25 окт 2006 : 		 Перенесена дата выхода DVD и двойного концертного CD от KAMELOT

5 сен 2006 : 		 KAMELOT: Подробности о первом DVD

26 июл 2006 : 		 KAMELOT работают над новым альбомом

4 июн 2006 : 		 У KAMELOT уже готовы девять новых песен

28 фев 2006 : 		 KAMELOT собираются записывать новый альбом этим летом

8 янв 2006 : 		 KAMELOT снимут концертный DVD в Норвегии

23 авг 2004 : 		 KAMELOT: релиз нового альбома в Японии

24 дек 2001 : 		 Kamelot - новый альбом только в сентябре 2002 года.

| - |
|||| 14 дек 2017

KAMELOT завершают работу над альбомом

*
zoom
*
* *
KAMELOT находятся на финальной стадии завершения работ над новым материалом, релиз которого намечен на начало следующего года на Napalm records.

KAMELOT Putting Finishing Touches On New Album




Like!+5Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 797

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
<font color=white>Hell<font color=blue>o<font color=red>ween</font></font></font> Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом