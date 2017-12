21 дек 2017



MYLES KENNEDY: «Конкретных планов относительно записи альбома со SLASH нет» Вокалист ALTER BRIDGE Myles Kennedy, который также поёт в группе SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS, ответил на вопрос Eddie Trunk'a о том, есть ли планы относительно записи нового альбома:



«Мы общаемся время от времени, просто чтобы держать связь. Но прямо сейчас лично для меня, пока пауза с AB, время по полной заниматься сольным альбомом. Затем, в 2019 году, мы планируем вернуться к делам ALTER BRIDGE».



По словам Myles'a, идея записи нового альбома SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS «была, но дела GUNS пошли слишком хорошо, так что сейчас остаётся лишь ждать и смотреть, получится ли найти время».



Также музыкант добавил, что у команды была примерно половина материала для нового диска к концу окончания гастролей по альбому "World On Fire", однако занятость SLASH'a в GUNS N'ROSES не позволяет ему участвовать в других проектах.



«У нас есть кое-какой материал. Но сталкиваться с такими проблемами, когда ты музыкант и у тебя столько способов для выражения, — это прекрасно. Так что посмотрим, как всё пойдёт».













