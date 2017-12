13 дек 2017



Новая песня W.E.T. "Watch The Fire", новая песня группы W.E.T., в состав которой входят Jeff Scott Soto (SONS OF APOLLO, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, TALISMAN), Erik Martensson (ECLIPSE, NORDIC UNION, AMMUNITION), Robert Säll (WORK OF ART), Robban Bäck (MUSTASCH) и Magnus Henriksson (ECLIPSE), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Earthrage", выход которого запланирован на 23 марта на Frontiers Records Srl:



01. Watch The Fire

02. Burn

03. Kings On Thunder Road

04. Elegantly Wasted

05. Urgent

06. Dangerous

07. Calling Out Your Name

08. Heart Is On The Line

09. I Don't Wanna Play That Game

10. The Burning Pain Of Love

11. The Never-Ending Retraceable Dream















+0 -3









просмотров: 353