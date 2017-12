сегодня



METALLICA стала первой в чартах Billboard Альбом METALLICA "Hardwired… To Self-Destruct", выпущенный в ноябре 2016 года, возглавил сразу два чарта Billboard:



Top Hard Rock Albums Artists Of 2017



01. METALLICA

02. LINKIN PARK

03. FOO FIGHTERS

04. QUEEN

05. GUNS N' ROSES

06. NICKELBACK

07. DISTURBED

08. FIVE FINGER DEATH PUNCH

09. LED ZEPPELIN

10. JOURNEY



Top Rock Albums Of 2017:



01. METALLICA - "Hardwired...To Self-Destruct"

02. IMAGINE DRAGONS - "Evolve"

03. TWENTY ONE PILOTS - "Blurryface"

04. Soundtrack - "Guardians Of The Galaxy, Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2"

05. Soundtrack - "Suicide Squad: The Album"

06. PANIC! AT THE DISCO - "Death Of A Bachelor"

07. LINKIN PARK - "One More Light"

08. THE LUMINEERS - "Cleopatra"

09. THE ROLLING STONES - "Blue & Lonesome"

10. TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS - "Greatest Hits"







