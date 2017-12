14 дек 2017



Лидер MEGADETH на новом треке BRETT'a KISSEL'a Лидер MEGADETH Dave Mustaine принял участие в записи композиции "Damn!" канадского кантри-исполнителя Brett'a Kissel'a. Этот трек, доступный для прослушивания ниже, вошел в альбом "We Were That Song", выпущенный восьмого декабря.















