13 дек 2017



Переиздания AVENGER выйдут весной Dissonance Productions и Back On Black Records 18 мая на CD и виниле выпустят переиздания двух альбомов AVENGER, "Blood Sports" и "Killer Elite". Ремастеринг материала проводил Bart Gabriel (недавно он работал над записями Cirith Ungol, Sortilege, Pagan Altar и Crystal Viper), а каждый из дисков будет содержать буклет с ранее неопубликованными фотографиями и ряд бонус-треков.











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