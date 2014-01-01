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*Avenger*



13 дек 2017 : 		 Переиздания AVENGER выйдут весной

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12 май 2014 : 		 Новый альбом AVENGER выйдет в сентябре

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|||| 13 дек 2017

Переиздания AVENGER выйдут весной

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Dissonance Productions и Back On Black Records 18 мая на CD и виниле выпустят переиздания двух альбомов AVENGER, "Blood Sports" и "Killer Elite". Ремастеринг материала проводил Bart Gabriel (недавно он работал над записями Cirith Ungol, Sortilege, Pagan Altar и Crystal Viper), а каждый из дисков будет содержать буклет с ранее неопубликованными фотографиями и ряд бонус-треков.

AVENGER вЂ“ Dissonance Productions To Reissue Classic Albums Blood Sports And Killer Elite




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