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13 дек 2017
Бывший гитарист DEVILMENT в DEAD SOUL COMMUNION
Группа DEAD SOUL COMMUNION, в состав которой входит бывший гитарист DEVILMENT Daniel Finch. выпустит новую работу в середине 2018 года. По словам Daniel'a, у группы для альбома написано уже 17 тем, а также припасены идеи для третьего диска. |
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