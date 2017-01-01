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*Dead Soul Communion*



13 дек 2017 : 		 Бывший гитарист DEVILMENT в DEAD SOUL COMMUNION

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Бывший гитарист DEVILMENT в DEAD SOUL COMMUNION

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Группа DEAD SOUL COMMUNION, в состав которой входит бывший гитарист DEVILMENT Daniel Finch. выпустит новую работу в середине 2018 года. По словам Daniel'a, у группы для альбома написано уже 17 тем, а также припасены идеи для третьего диска.

DEAD SOUL COMMUNION Featuring Ex-DEVILMENT Guitarist DANIEL FINCH вЂ“ New Album Due In Mid-2018



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