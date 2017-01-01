13 дек 2017



Бывший гитарист DEVILMENT в DEAD SOUL COMMUNION Группа DEAD SOUL COMMUNION, в состав которой входит бывший гитарист DEVILMENT Daniel Finch. выпустит новую работу в середине 2018 года. По словам Daniel'a, у группы для альбома написано уже 17 тем, а также припасены идеи для третьего диска.







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