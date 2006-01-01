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*L.A. Guns*



13 дек 2017 : 		 Гитарист L.A. GUNS исполняет рождественскую классику

18 окт 2017 : 		 Новое видео L.A. GUNS

4 окт 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

8 сен 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

11 авг 2017 : 		 Новая песня L.A. GUNS

11 авг 2017 : 		 Гитарист L.A. GUNS фанатам съёмки концертов на телефон

13 июл 2017 : 		 Новое видео L.A. GUNS

5 май 2017 : 		 Обложка нового альбома L.A. GUNS

10 апр 2017 : 		 L.A. GUNS исполнили новую песню

26 фев 2017 : 		 Видео с выступления L.A. GUNS

17 фев 2017 : 		 Новый альбом L.A. GUNS звучит просто отлично

26 янв 2017 : 		 Сборник L.A. GUNS выйдет в феврале

5 дек 2016 : 		 L.A. GUNS с TRACII GUNS и PHIL'ом LEWIS'ом остается в силе

2 дек 2016 : 		 PHIL LEWIS ушел из L.A. GUNS

30 окт 2016 : 		 Музыканты L.A. GUNS выступили вместе

8 окт 2016 : 		 Видео с выступления TRACII GUNS и PHIL LEWIS

21 сен 2016 : 		 Новый альбом L.A. GUNS выйдет летом

14 июн 2016 : 		 Обучающее видео от гитариста L.A. GUNS

31 май 2016 : 		 L.A. GUNS воссоединятся на пять концертов

25 апр 2016 : 		 Вокалист L.A. GUNS не собирается извиняться за свои слова о рэпперах

24 апр 2016 : 		 Вокалист L.A. GUNS со скандалом почтил память Принса

19 апр 2016 : 		 Полный концерт L.A. GUNS

5 авг 2015 : 		 Видео с выступления L.A. GUNS

27 май 2015 : 		 Видео с выступления PHIL LEWIS и TRACII GUNS

22 май 2015 : 		 Концертное видео L.A. GUNS

30 мар 2015 : 		 Вышла редкая концертная запись L.A. GUNS

3 мар 2015 : 		 L.A. GUNS запишут блюзовый альбом

18 янв 2015 : 		 Видео с выступления L.A. GUNS

24 ноя 2014 : 		 Концертный релиз L.A. GUNS

31 июл 2014 : 		 Видео с выступления L.A. GUNS

19 июн 2013 : 		 Три песни бывшего гитариста L.A. GUNS

7 апр 2013 : 		 Новая песня L.A. GUNS

31 мар 2013 : 		 Последний альбом L.A. GUNS выйдет под другим названием

26 янв 2013 : 		 Первое фото нового состава L.A. GUNS

18 янв 2013 : 		 L.A. GUNS вновь расстались с гитаристом

17 янв 2013 : 		 Концертный релиз L.A. GUNS выйдет в феврале

15 янв 2013 : 		 Новое видео L.A. GUNS

26 дек 2012 : 		 Новый гитарист L.A. GUNS

14 дек 2012 : 		 Гитарист STACEY BLADES покинул L.A. GUNS

25 май 2012 : 		 Новое видео L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a

14 май 2012 : 		 L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a выступили на фестивале M3 ROCK

26 апр 2012 : 		 L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a представили новый трек

7 мар 2012 : 		 L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a завершили сведение

26 фев 2012 : 		 L.A. GUNS по версии Phil'a Lewis'a завершили запись

21 фев 2012 : 		 L.A. GUNS по версии TRACII GUNS'a поедет в последний тур

13 дек 2011 : 		 L.A. GUNS расстались с вокалисткой

24 окт 2011 : 		 Видео с первого концерта L.A. GUNS с новой вокалисткой

21 сен 2011 : 		 JIZZY PEARL ушел из L.A. GUNS

17 авг 2011 : 		 Акустический релиз L.A. GUNS

19 янв 2011 : 		 L.A. GUNS по версии TRACII GUNS запишут концертный диск

18 янв 2011 : 		 Kenny Kweens ушел из L.A. GUNS

22 фев 2010 : 		 Обложка переиздания L.A. GUNS

21 май 2009 : 		 Демо L.A. GUNS выйдет на виниле

30 авг 2006 : 		 L.A. GUNS: Подробности о концертном альбоме "Loud And Dangerous"

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Гитарист L.A. GUNS исполняет рождественскую классику

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Гитарист L.A. GUNS исполнил инструментальную версию рождественской классики "Silent Night".

L.A. GUNS Guitarist TRACII GUNS Performs Christmas Classic "Silent Night"; Audio






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