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13 дек 2017
Новая песня HUNTSMEN
"Bury Me Deep", новая песня группы HUNTSMEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "American Scrap", выход которого запланирован на 23 февраля:
"Bury Me Deep"
"Pyre"
"Canary King"
"Interlude A - Shipwrecked"
"Atlantic City"
"Interlude B - Insurrection"
"The Barrens"
"The Last President"
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