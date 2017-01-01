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*Huntsmen*



13 дек 2017 : 		 Новая песня HUNTSMEN

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Новая песня HUNTSMEN

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"Bury Me Deep", новая песня группы HUNTSMEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "American Scrap", выход которого запланирован на 23 февраля:

"Bury Me Deep"
"Pyre"
"Canary King"
"Interlude A - Shipwrecked"
"Atlantic City"
"Interlude B - Insurrection"
"The Barrens"
"The Last President"

HUNTSMEN To Release American Scrap Album In February; "Bury Me Deep" Track Streaming




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