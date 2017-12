все новости группы







13 дек 2017 : Новая песня HUNTSMEN



13 дек 2017



Новая песня HUNTSMEN "Bury Me Deep", новая песня группы HUNTSMEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "American Scrap", выход которого запланирован на 23 февраля:



"Bury Me Deep"

"Pyre"

"Canary King"

"Interlude A - Shipwrecked"

"Atlantic City"

"Interlude B - Insurrection"

"The Barrens"

"The Last President"











