Главная тема из фильма о CHTHONIC "Souls of the Revolution", главная тема нового фильма TSHIONG, в съемках которого принимал участие вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe, доступна для прослушивания. В фильме рассказана история человека из провинции, A-tek (Tsai Chang-hsien), который приезжает в Тайбэй с целью попросить помощи у CHTHONIC, чтобы те помогли отстоять родную деревню A-tek'a от планов застройки. По ходу фильма он устраивается водителем группы. Будучи наивным фанатом коллектива, он верит в то, что музыканты сродни супергероям и смогут отстоять его деревню от нападок коммерсантов, но постепенно понимает, что они вовсе не так мужественны, как он о них думал.



Randy Blythe играет самого себя, он приезжает на Тайвань для записи некого проекта с CHTHONIC и сходится с A-tek'ом настолько, что они принимают участие в протестах рука об руку и несколько раз участвуют в стычках с полицией.



«Это комедия, хотя иностранцам может будет и сложно оценить наше чувство юмора»— объясняет вокалист коллектива, Freddy Lim. «Уверен, что это реально весело, наблюдать как металлисты бьются с копами и шалят...»



DVD с английскими субтитрами находится в работе, а саундтрек, в записи которого принимал участие Randy, доступен для пред-заказа. Трейлер к фильму также доступен ниже.



