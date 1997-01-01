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*Chthonic*



13 дек 2017 : 		 Главная тема из фильма о CHTHONIC

1 ноя 2016 : 		 Вокалиста CHTHONIC не пустили в Гонконг

29 июн 2016 : 		 CHTHONIC хотят выпустить ЕР

18 янв 2016 : 		 Вокалист CHTHONIC избран в законодательные органы Тайваня

10 авг 2014 : 		 CHTHONIC выступили с оркестром на WOA

21 июл 2014 : 		 CHTHONIC выступят с оркестром на WOA

10 янв 2014 : 		 Новый DVD CHTHONIC выйдет в феврале

30 окт 2013 : 		 CHTHONIC получили награды GOLDEN MUSIC

29 окт 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

22 авг 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

10 июл 2013 : 		 CHTHONIC выступили на открытии второго сезона по бейсболу на Тайване

10 июн 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

4 июн 2013 : 		 Новый альбом CHTHONIC доступен для прослушивания

27 май 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

8 май 2013 : 		 Новое видео CHTHONIC

22 апр 2013 : 		 Новая песня CHTHONIC

2 апр 2013 : 		 Обложка нового альбома CHTHONIC

16 фев 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления CHTHONIC

16 янв 2013 : 		 CHTHONIC приступили к записи

8 авг 2012 : 		 Скрипач TURISAS присоединился на сцене CHTHONIC

30 июл 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN присоединился на сцене к CHTHONIC

20 ноя 2011 : 		 Новое видео CHTHONIC

23 окт 2011 : 		 Фронтмен LAMB OF GOD присоединился на сцене к CHTHONIC

6 сен 2011 : 		 Акустика от CHTHONIC

1 сен 2011 : 		 Про-шот с выступления CHTHONIC

30 авг 2011 : 		 Новый альбом CHTHONIC доступен для прослушивания

7 июл 2011 : 		 Новое видео CHTHONIC

8 июн 2011 : 		 Новое видео CHTHONIC

1 апр 2011 : 		 CHTHONIC выпустят новый альбом в июне

19 сен 2010 : 		 Трейлер к новому синглу CHTHONIC

7 сен 2010 : 		 CHTHONIC записали кавер-версию JUDAS PRIEST

28 июл 2009 : 		 Новое видео CHTHONIC в сети

27 июн 2009 : 		 Новая песня от CHTHONIC

3 июн 2009 : 		 CHTHONIC выпускают в августе новый альбом

10 окт 2006 : 		 Вышел новый альбом CHTHONIC

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|||| 13 дек 2017

Главная тема из фильма о CHTHONIC

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"Souls of the Revolution", главная тема нового фильма TSHIONG, в съемках которого принимал участие вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe, доступна для прослушивания. В фильме рассказана история человека из провинции, A-tek (Tsai Chang-hsien), который приезжает в Тайбэй с целью попросить помощи у CHTHONIC, чтобы те помогли отстоять родную деревню A-tek'a от планов застройки. По ходу фильма он устраивается водителем группы. Будучи наивным фанатом коллектива, он верит в то, что музыканты сродни супергероям и смогут отстоять его деревню от нападок коммерсантов, но постепенно понимает, что они вовсе не так мужественны, как он о них думал.

Randy Blythe играет самого себя, он приезжает на Тайвань для записи некого проекта с CHTHONIC и сходится с A-tek'ом настолько, что они принимают участие в протестах рука об руку и несколько раз участвуют в стычках с полицией.

«Это комедия, хотя иностранцам может будет и сложно оценить наше чувство юмора»— объясняет вокалист коллектива, Freddy Lim. «Уверен, что это реально весело, наблюдать как металлисты бьются с копами и шалят...»

DVD с английскими субтитрами находится в работе, а саундтрек, в записи которого принимал участие Randy, доступен для пред-заказа. Трейлер к фильму также доступен ниже.

CHTHONIC в настоящий момент заняты подготовкой нового альбома, выход которого намечен на следующий год.

CHTHONIC Film TSHIONG Co-Starring LAMB OF GOD's RANDY BLYTHE In Theaters December 29th; Theme Song, Video Trailer Streaming








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