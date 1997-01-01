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13 дек 2017
Главная тема из фильма о CHTHONIC
"Souls of the Revolution", главная тема нового фильма TSHIONG, в съемках которого принимал участие вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe, доступна для прослушивания. В фильме рассказана история человека из провинции, A-tek (Tsai Chang-hsien), который приезжает в Тайбэй с целью попросить помощи у CHTHONIC, чтобы те помогли отстоять родную деревню A-tek'a от планов застройки. По ходу фильма он устраивается водителем группы. Будучи наивным фанатом коллектива, он верит в то, что музыканты сродни супергероям и смогут отстоять его деревню от нападок коммерсантов, но постепенно понимает, что они вовсе не так мужественны, как он о них думал.
Randy Blythe играет самого себя, он приезжает на Тайвань для записи некого проекта с CHTHONIC и сходится с A-tek'ом настолько, что они принимают участие в протестах рука об руку и несколько раз участвуют в стычках с полицией.
«Это комедия, хотя иностранцам может будет и сложно оценить наше чувство юмора»— объясняет вокалист коллектива, Freddy Lim. «Уверен, что это реально весело, наблюдать как металлисты бьются с копами и шалят...»
DVD с английскими субтитрами находится в работе, а саундтрек, в записи которого принимал участие Randy, доступен для пред-заказа. Трейлер к фильму также доступен ниже.
CHTHONIC в настоящий момент заняты подготовкой нового альбома, выход которого намечен на следующий год.
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