13 дек 2017



Новая песня SHIRAZ LANE "Carnival Days", новая песня группы SHIRAZ LANE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Carnival Days", выход которого запланирован на 23 февраля:



"Carnival Days"

"The Crown"

"Harder To Breathe"

"Tidal Wave"

"Gotta Be Real"

"People Like Us"

"Shangri-La"

"War Of Mine"

"Shot Of Life"

"Hope"

"Reincarnation"













