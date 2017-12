13 дек 2017



JUDAS PRIEST не будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла Зал Славы Рок-н-Ролла объявил список тех, кто будет включен в 2018 году — BON JOVI, DIRE STRAITS, THE MOODY BLUES, THE CARS и Nina Simone. Церемония пройдет 14 апреля в Public Hall в Кливленде.



JUDAS PRIEST, несмотря на то, что вошли в пятерку лучших по мнению простых слушателей, не смогли собрать достаточное количество голосов, чтобы оказаться в этом списке. Несмотря на то, что JUDAS PRIEST имели право попасть в список претендентов с 1999 года, свою первую номинацию они получили лишь в этом году.



BON JOVI планируют выступить на церемонии вместе с Richie Sambora, а ранее барабанщик группы, Tico Torres в одном из интервью выражал желание, чтобы на сцену вышел и басист Alec John Such.







