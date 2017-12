14 дек 2017



Новая песня PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS "The Ignorant Point", новая песня группы PHILIP ANSELMO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Choosing Mental Illness As A Virtue", выход которого запланирован на 26 января на Housecore Records:



01. Little Fucking Heroes

02. Utopian

03. Choosing Mental Illness

04. The Ignorant Point

05. Individual

06. Delinquent

07. Photographic Taunts

08. Finger Me

09. Invalid Colubrine Frauds

10. Mixed Lunatic Results















