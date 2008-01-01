14 дек 2017



Новое видео ALICE COOPER "The Sound Of A", новое видео ALICE COOPER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноименного сингла, релиз которого намечен спустя пару дней после дня рождения музыканта, 23 февраля. Сингл будет доступен на CD и 10"-виниле и содержать несколько концертных композиций, записанных на выступлении шестого мая в Огайо.



Эта песня для музыканта имеет особое значение — она была первой, которую Cooper написал сам и случилось это в далеком 1967 году. Она была забыта, однако басист оригинального состава, Dennis Dunaway, нашел и предложил Alice'y записать её для альбома "Paranormal".















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