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*Dark Hound*



15 дек 2017 : 		 Новая песня DARK HOUND

9 июн 2015 : 		 Новая песня DARK HOUND

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Новая песня DARK HOUND

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"Carnival Of Youth", новая песня группы DARK HOUND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dawning", выход которого запланирован на 19 января:

“The Ashes Of Your Worth”
“Guilt Tripper”
“Carnival Of Youth”
“The Answer”
“Crisis Of Hope”
“Thrown To The Wolves”
“Stripped Away”
“Balancing Act”
“The Jagged Edge”
“Thrashgasm”
“Here Lies Truth”

DARK HOUND Streaming вЂњCarnival Of YouthвЂќ Single





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