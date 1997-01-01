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Новая песня DARK HOUND
"Carnival Of Youth", новая песня группы DARK HOUND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dawning", выход которого запланирован на 19 января:
“The Ashes Of Your Worth”
“Guilt Tripper”
“Carnival Of Youth”
“The Answer”
“Crisis Of Hope”
“Thrown To The Wolves”
“Stripped Away”
“Balancing Act”
“The Jagged Edge”
“Thrashgasm”
“Here Lies Truth”
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