Новая песня DARK HOUND "Carnival Of Youth", новая песня группы DARK HOUND, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dawning", выход которого запланирован на 19 января:



“The Ashes Of Your Worth”

“Guilt Tripper”

“Carnival Of Youth”

“The Answer”

“Crisis Of Hope”

“Thrown To The Wolves”

“Stripped Away”

“Balancing Act”

“The Jagged Edge”

“Thrashgasm”

“Here Lies Truth”













