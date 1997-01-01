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*Grafvitnir*



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Новая песня GRAFVITNIR

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"Eye Of Lucifer", новая песня группы GRAFVITNIR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Keys To The Mysteries Beyond", выход которого запланирован на 15 декабря:

“Nidhögg”
“Keys To The Mysteries Beyond”
“Vargavinter”
“Crossing The Abyss”
“Eternity’s Glistening Black”
“Journey Into Storms”
“Unleash The Storm Of Nothingness”
“Eye Of Lucifer”
“Whispers Of The Primordial Sea”
“Glimpses Of The Unseeable”

SwedenвЂ™s GRAFVITNIR Streaming вЂњEye Of LuciferвЂќ Track





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Triumphator
15 дек 2017, 20:22		Бальзам на душу! Уже предвкушаю шикарный альбом.


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