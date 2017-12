сегодня



Новая песня GRAFVITNIR "Eye Of Lucifer", новая песня группы GRAFVITNIR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Keys To The Mysteries Beyond", выход которого запланирован на 15 декабря:



“Nidhögg”

“Keys To The Mysteries Beyond”

“Vargavinter”

“Crossing The Abyss”

“Eternity’s Glistening Black”

“Journey Into Storms”

“Unleash The Storm Of Nothingness”

“Eye Of Lucifer”

“Whispers Of The Primordial Sea”

“Glimpses Of The Unseeable”













