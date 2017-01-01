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Басист SIX FEET UNDER в BASSISTS ALLIANCE PROJECT Сегодня состоялся релиз дебютного альбома проекта BASSISTS ALLIANCE PROJECT, "Crush", основанного Jeff'ом Hughell'ом в сотрудничестве с Alberto Rigoni из Vivaldi Metal Project. В записи материала принимали участие такие музыканты как Michael Manring, Tony Grey, Scott Reeder, Brandino, Steve DiGorgio, Mark Michell, Ryan Martini, Colin Edwin, Dmitry Lisenko и Leonid Maksimov.











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