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*Bassists Alliance Project*



15 дек 2017 : 		 Басист SIX FEET UNDER в BASSISTS ALLIANCE PROJECT

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Басист SIX FEET UNDER в BASSISTS ALLIANCE PROJECT

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Сегодня состоялся релиз дебютного альбома проекта BASSISTS ALLIANCE PROJECT, "Crush", основанного Jeff'ом Hughell'ом в сотрудничестве с Alberto Rigoni из Vivaldi Metal Project. В записи материала принимали участие такие музыканты как Michael Manring, Tony Grey, Scott Reeder, Brandino, Steve DiGorgio, Mark Michell, Ryan Martini, Colin Edwin, Dmitry Lisenko и Leonid Maksimov.

SIX FEET UNDERвЂ™s JEFF HUGHELLвЂ™s BASSISTS ALLIANCE PROJECT Album Out Friday




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