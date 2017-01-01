|
|
|
все новости группы
|
сегодня
THE AMORETTES на SPV / Steamhammer
Шотландская группа THE AMORETTES заключила соглашение с лейблом SPV / Steamhammer, на котором в начале следующего года состоится релиз нового альбома.
«Это отличные для нас новости. SPV имеют впечатляющую репутацию по поддержке своих музыкантов, поэтому их решение для нас столько важно и нам уже не терпится узнать, что приготовило для нас общее будущее!» — говорят участницы коллектива.
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).