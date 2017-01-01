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THE AMORETTES на SPV / Steamhammer Шотландская группа THE AMORETTES заключила соглашение с лейблом SPV / Steamhammer, на котором в начале следующего года состоится релиз нового альбома.



«Это отличные для нас новости. SPV имеют впечатляющую репутацию по поддержке своих музыкантов, поэтому их решение для нас столько важно и нам уже не терпится узнать, что приготовило для нас общее будущее!» — говорят участницы коллектива.









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