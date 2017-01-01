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*Powerflo*



15 дек 2017 : 		 Новое видео POWERFLO

12 июл 2017 : 		 Новое видео POWERFLO

22 июн 2017 : 		 Новый альбом POWERFLO доступен для прослушивания

2 июн 2017 : 		 Новое видео POWERFLO

23 май 2017 : 		 Видео с первого выступления POWERFLO

2 май 2017 : 		 Видео с текстом от POWERFLO

28 апр 2017 : 		 Тизер первой песни POWERFLO

2 мар 2017 : 		 Музыканты BIOHAZARD, CYPRESS HILL и FEAR FACTORY в POWERFLO

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Новое видео POWERFLO

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"Less Than A Human", новое видео группы POWERFLO, в состав которой входят фронтмен BIOHAZARD Billy Graziadei и бывший басист/гитарист FEAR FACTORY Christian Olde Wolbers, а также рэпер Sen Dog из CYPRESS HILL, гитарист Rogelio Lozano из DOWNSET и барабанщик Fernando Schaefer, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, выпущенного 23 июня на New Damage Records.

POWERFLO Feat. BIOHAZARD, CYPRESS HILL, Ex-FEAR FACTORY Members: 'Less Than A Human' Video






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