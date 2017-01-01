Новое видео POWERFLO

"Less Than A Human", новое видео группы POWERFLO, в состав которой входят фронтмен BIOHAZARD Billy Graziadei и бывший басист/гитарист FEAR FACTORY Christian Olde Wolbers, а также рэпер Sen Dog из CYPRESS HILL, гитарист Rogelio Lozano из DOWNSET и барабанщик Fernando Schaefer, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, выпущенного 23 июня на New Damage Records.
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