сегодня



LIV KRISTINE в MIDNATTSOL Бывшая вокалистка LEAVES' EYES и THEATRE OF TRAGEDY Liv Kristine присоединилась к группе MIDNATTSOL в качестве второй вокалистки. Напомним, что роль основной вокалистки в группе исполняет младшая сестра Liv, Carmen Elise Espenaes.



«Некоторое время назад мы обсуждали с Liv возможность поддержки нашего альбома в качестве специальной гостьи. Работая вместе, мы осознали, что у нас получается не только отличный результат, но нам ещё и очень весело! Так что логичным ходом было взять Liv в качестве постоянной участницы, и теперь она официально вторая вокалистка коллектива.



Мы уже записали Liv на нескольких песнях. В некоторых у неё собственные партии, так что это получается скорее дуэт двух сестёр, чем подпевки одной другой. И мы считаем, что результат получился просто убойный.



Так как Liv теперь постоянная участница, на ближайших концертах мы будем выступать вместе. Мы очень рады этому, так как для нас крайне важно, что столь замечательная вокалистка и просто фантастический человек теперь в семье MIDNATTSOL!»



Фрагмент песни "Purple Sky" доступен ниже.















+0 -0









просмотров: 200

