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*Midnattsol*



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14 янв 2013 : 		 Вокалистка MIDNATTSOL стала мамой

18 май 2011 : 		 Бонус-трек с нового альбома MIDNATTSOL

16 апр 2011 : 		 Новая песня MIDNATTSOL

7 апр 2011 : 		 Семплы с нового альбома MIDNATTSOL

25 мар 2011 : 		 Трейлер нового альбома MIDNATTSOL

12 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MIDNATTSOL

4 мар 2011 : 		 MIDNATTSOL взяли турового гитариста

18 фев 2011 : 		 Трейлер нового альбома MIDNATTSOL

13 дек 2010 : 		 Новый альбом MIDNATTSOL выйдет в марте

3 ноя 2010 : 		 Название нового альбома MIDNATTSOL

20 июл 2010 : 		 MIDNATTSOL завершили запись альбома

14 июн 2010 : 		 Клавишник MIDNATTSOL о работе в студии

1 июн 2010 : 		 MIDNATTSOL завершили запись ударных для нового альбома

17 май 2010 : 		 MIDNATTSOL начнут запись альбома в этом месяце

30 апр 2010 : 		 MIDNATTSOL работают над новым материалом

26 окт 2009 : 		 MIDNATTSOL получили награду

16 июл 2009 : 		 MIDNATTSOL расстаются с гитаристом, ищут замену

3 сен 2008 : 		 MIDNATTSOL объявили нового гитариста

7 май 2008 : 		 Гитарист Christian Hector ушёл из MIDNATTSOL

26 фев 2008 : 		 Новый семпл от MIDNATTSOL

26 дек 2007 : 		 MIDNATTSOL завершили работу над 'Nordlys'

13 дек 2007 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома MIDNATTSOL

18 ноя 2007 : 		 MIDNATSOL завершили запись гитар

25 окт 2007 : 		 MIDNATTSOL объявили название нового альбома

3 окт 2007 : 		 MIDNATTSOL : информация о новом альбоме

27 июн 2007 : 		 MIDNATTSOL засядут с студию в ноябре

21 апр 2007 : 		 MIDNATTSOL написали семь новых песен

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LIV KRISTINE в MIDNATTSOL

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Бывшая вокалистка LEAVES' EYES и THEATRE OF TRAGEDY Liv Kristine присоединилась к группе MIDNATTSOL в качестве второй вокалистки. Напомним, что роль основной вокалистки в группе исполняет младшая сестра Liv, Carmen Elise Espenaes.

«Некоторое время назад мы обсуждали с Liv возможность поддержки нашего альбома в качестве специальной гостьи. Работая вместе, мы осознали, что у нас получается не только отличный результат, но нам ещё и очень весело! Так что логичным ходом было взять Liv в качестве постоянной участницы, и теперь она официально вторая вокалистка коллектива.

Мы уже записали Liv на нескольких песнях. В некоторых у неё собственные партии, так что это получается скорее дуэт двух сестёр, чем подпевки одной другой. И мы считаем, что результат получился просто убойный.

Так как Liv теперь постоянная участница, на ближайших концертах мы будем выступать вместе. Мы очень рады этому, так как для нас крайне важно, что столь замечательная вокалистка и просто фантастический человек теперь в семье MIDNATTSOL!»

Фрагмент песни "Purple Sky" доступен ниже.

LIV KRISTINE Joins MIDNATTSOL






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