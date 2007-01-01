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*Trouble*



15 дек 2017 : 		 Гитарист TROUBLE исполняет SOUNDGARDEN

3 фев 2016 : 		 Видео с выступления TROUBLE

23 июл 2015 : 		 TROUBLE приступили к записи

4 дек 2014 : 		 Новое видео TROUBLE

6 авг 2014 : 		 TROUBLE работают над новым материалом

22 июн 2014 : 		 Видео с выступления TROUBLE

21 окт 2013 : 		 TROUBLE впервые выступили в новом составе

21 авг 2013 : 		 Новый басист TROUBLE

16 июл 2013 : 		 Три новый песни TROUBLE

17 май 2013 : 		 Новый альбом TROUBLE выйдет в июле

15 май 2013 : 		 TROUBLE заканчивают работу над альбомом

17 фев 2013 : 		 Бывший барабанщик TROUBLE исполнит партии клавиш на новом альбоме

12 фев 2013 : 		 TROUBLE планируют выпуск нового альбома весной

26 ноя 2012 : 		 Обложка нового альбома TROUBLE?

28 окт 2012 : 		 BILL METOYER будет продюсировать альбом TROUBLE

19 окт 2012 : 		 TROUBLE о новом альбоме

2 авг 2012 : 		 TROUBLE снова собираются в студию

5 июл 2012 : 		 Фронтмен TROUBLE о Randy Blythe'e: «Они хотят наказать его без должного процесса»

9 апр 2012 : 		 Гитарист TROUBLE заявил, что вокалист Kory Clarke «не подошёл для группы»

8 фев 2012 : 		 TROUBLE нашли нового вокалиста

8 фев 2012 : 		 KORY CLARKE ушел из TROUBLE

3 дек 2011 : 		 Барабанщик TROUBLE ведет колонку в журнале "Big Five"

13 окт 2011 : 		 Выход нового альбома TROUBLE предварительно назначен на февраль

28 июл 2011 : 		 Оригинальные участники TROUBLE планируют новую запись

27 июн 2011 : 		 Видео с выступления TROUBLE

2 дек 2010 : 		 Бывший барабанщик TROUBLE о смерти Armando Acosta

10 сен 2010 : 		 TROUBLE готовы к студийной работе

26 май 2009 : 		 TROUBLE рассказали о новом альбоме

7 апр 2009 : 		 TROUBLE сочиняют «классический doom-альбом»

7 дек 2008 : 		 Доступен концертный альбом TROUBLE

4 июл 2008 : 		 TROUBLE выступили с новым вокалистом

13 окт 2007 : 		 TROUBLE выпускает концертный альбом

8 окт 2007 : 		 Новый акустический ЕР от TROUBLE выйдет в ноябре

25 окт 2006 : 		 Последние новости от TROUBLE

11 мар 2006 : 		 Новый альбом TROUBLE выйдет в июне

10 янв 2006 : 		 TROUBLE: подробности DVD "Live in Stockholm"

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Гитарист TROUBLE исполняет SOUNDGARDEN

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Видео, в котором гитарист TROUBLE BRUCE FRANKLIN исполняет кавер-версию песни SOUNDGARDEN "Tighter & Tighter" в качестве трибьюта Крису Корнеллу, доступно для просмотра ниже. Все партии, за исключением ударных (Robert Broz), записал Bruce.

TROUBLE's BRUCE FRANKLIN Covers SOUNDGARDEN As CHRIS CORNELL Tribute (Video)






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