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Гитарист TROUBLE исполняет SOUNDGARDEN Видео, в котором гитарист TROUBLE BRUCE FRANKLIN исполняет кавер-версию песни SOUNDGARDEN "Tighter & Tighter" в качестве трибьюта Крису Корнеллу, доступно для просмотра ниже. Все партии, за исключением ударных (Robert Broz), записал Bruce.















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