Фраза, имя группы
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все новости группы
Trouble
15 дек 2017
:
Гитарист TROUBLE исполняет SOUNDGARDEN
3 фев 2016
:
Видео с выступления TROUBLE
23 июл 2015
:
TROUBLE приступили к записи
4 дек 2014
:
Новое видео TROUBLE
6 авг 2014
:
TROUBLE работают над новым материалом
22 июн 2014
:
Видео с выступления TROUBLE
21 окт 2013
:
TROUBLE впервые выступили в новом составе
21 авг 2013
:
Новый басист TROUBLE
16 июл 2013
:
Три новый песни TROUBLE
17 май 2013
:
Новый альбом TROUBLE выйдет в июле
15 май 2013
:
TROUBLE заканчивают работу над альбомом
17 фев 2013
:
Бывший барабанщик TROUBLE исполнит партии клавиш на новом альбоме
12 фев 2013
:
TROUBLE планируют выпуск нового альбома весной
26 ноя 2012
:
Обложка нового альбома TROUBLE?
28 окт 2012
:
BILL METOYER будет продюсировать альбом TROUBLE
19 окт 2012
:
TROUBLE о новом альбоме
2 авг 2012
:
TROUBLE снова собираются в студию
5 июл 2012
:
Фронтмен TROUBLE о Randy Blythe'e: «Они хотят наказать его без должного процесса»
9 апр 2012
:
Гитарист TROUBLE заявил, что вокалист Kory Clarke «не подошёл для группы»
8 фев 2012
:
TROUBLE нашли нового вокалиста
8 фев 2012
:
KORY CLARKE ушел из TROUBLE
3 дек 2011
:
Барабанщик TROUBLE ведет колонку в журнале "Big Five"
13 окт 2011
:
Выход нового альбома TROUBLE предварительно назначен на февраль
28 июл 2011
:
Оригинальные участники TROUBLE планируют новую запись
27 июн 2011
:
Видео с выступления TROUBLE
2 дек 2010
:
Бывший барабанщик TROUBLE о смерти Armando Acosta
10 сен 2010
:
TROUBLE готовы к студийной работе
26 май 2009
:
TROUBLE рассказали о новом альбоме
7 апр 2009
:
TROUBLE сочиняют «классический doom-альбом»
7 дек 2008
:
Доступен концертный альбом TROUBLE
4 июл 2008
:
TROUBLE выступили с новым вокалистом
13 окт 2007
:
TROUBLE выпускает концертный альбом
8 окт 2007
:
Новый акустический ЕР от TROUBLE выйдет в ноябре
25 окт 2006
:
Последние новости от TROUBLE
11 мар 2006
:
Новый альбом TROUBLE выйдет в июне
10 янв 2006
:
TROUBLE: подробности DVD "Live in Stockholm"
сегодня
Гитарист
TROUBLE
исполняет SOUNDGARDEN
Видео, в котором гитарист TROUBLE BRUCE FRANKLIN исполняет кавер-версию песни SOUNDGARDEN "Tighter & Tighter" в качестве трибьюта Крису Корнеллу, доступно для просмотра ниже. Все партии, за исключением ударных (Robert Broz), записал Bruce.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).