18 дек 2017 : Вышел новый альбом ZIFIR



18 дек 2017



Вышел новый альбом ZIFIR Турецкая блэк-металл группа ZIFIR, выпустила на цифровых платформах новую работу, получившую название "Kingdom of Nothingness":



“Befog”

“The Relief In Disbelief”

“Mina”

“769”

“Diabolis Praescriptum”

“Common Insanity”

“A State Of Chaos”

“As Weak As Your God”

“Abet”

“Echoes From Nowhere”

“The Ascension”

“A Crowded Nothingness”

“Evoke” (CD Bonus track)



Альбом также доступен на физическом носителе через Duplicate Records.











