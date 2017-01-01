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*Vexes*



20 дек 2017 : 		 Новая песня VEXES

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|||| 20 дек 2017

Новая песня VEXES

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"Plasticine", новая песня группы VEXES, в состав которой входят участники A Life Once Lost, Fury of Five, Vessl and Downstage, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Ancient Geometry", выход которого запланирован на 23 февраля:

“Helion”
“Lift”
“Decisions Are Death Here”
“Plasticine”
“No Color” (feat. Mikey Carvajal of Islander)
“Terra”
“Lush”
“Meridian Response”
“Photochrom”
“Ancient Geometry”

VEXES Announce Ancient Geometry Album Details; Track Streaming





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