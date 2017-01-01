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*Volster*



20 дек 2017 : 		 Музыканты MASQUERADE, HOUSE OF HEAVY в VOLSTER

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|||| 20 дек 2017

Музыканты MASQUERADE, HOUSE OF HEAVY в VOLSTER

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Группа VOLSTER, в состав которой входят бывшие участники MASQUERADE, HOUSE OF HEAVY, заключила соглашение с лейблом ROAR! Rock Of Angels Records, на котором состоится релиз дебютного альбома "Perfect Storm". В него войдет 12 треков, продюсером выступил Max Norman (Ozzy Osbourne, Lynch Mob, Armored Saint, Lizzy Borden, Megadeth, Y&T), а мастеринг проводил Thomas “Plec” Johansson (Soilwork, Onslaught, Armageddon, Degradead, Dynazty) в The Panic Room Mastering.

Тизер доступен ниже.

VOLSTER Featuring Former MASQUERADE, HOUSE OF HEAVY Members Sign With ROAR! Rock Of Angels Records; New Album Video Teaser Posted



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