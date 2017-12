20 дек 2017



Музыканты MASQUERADE, HOUSE OF HEAVY в VOLSTER Группа VOLSTER, в состав которой входят бывшие участники MASQUERADE, HOUSE OF HEAVY, заключила соглашение с лейблом ROAR! Rock Of Angels Records, на котором состоится релиз дебютного альбома "Perfect Storm". В него войдет 12 треков, продюсером выступил Max Norman (Ozzy Osbourne, Lynch Mob, Armored Saint, Lizzy Borden, Megadeth, Y&T), а мастеринг проводил Thomas “Plec” Johansson (Soilwork, Onslaught, Armageddon, Degradead, Dynazty) в The Panic Room Mastering.



Тизер доступен ниже.









