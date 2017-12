16 дек 2017



Видео с текстом от VICTORIUS VICTORIUS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Lazer Tooth Tiger", которая взята из нового ЕР "Dinosaur Warfare - Legend Of The Power Saurus":



"Saurus Infernus Galacticus"

"Dinosaur Warfare"

"Legend Of The Power Saurus"

"Lazer Tooth Tiger"

"Razorblade Raptor"

"Flames Of Armageddon"











+0 -1









просмотров: 242