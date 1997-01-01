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*Искусственный интеллект записал блэк-металлический альбом [43]
*Умер Уоррел Дэйн [38]
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*Видео с выступления голограммы DIO [27]
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*Warrel Dane*



18 дек 2017 : 		 Последнее выступление Уоррела Дэйна

15 дек 2017 : 		 Музыканты SANCTUARY, NEVERMORE почтили память Уоррела Дэйна

13 дек 2017 : 		 Умер Уоррел Дэйн

20 сен 2017 : 		 Новый альбом WARREL DANE выйдет 2018

20 апр 2016 : 		 WARREL DANE старается больше не пить

20 окт 2015 : 		 WARREL DANE о новом сольнике и альбоме SANCTUARY

6 май 2015 : 		 Умер брат WARREL'a DANE'a

4 сен 2014 : 		 WARREL DANE запишет кавер-версии DEPECHE MODE, XTC

16 апр 2014 : 		 WARREL DANE исполнил NEVERMORE

13 янв 2013 : 		 Видео с выступления WARREL DANE

19 окт 2012 : 		 WARREL DANE примет участие в акустическом шоу с JONNY SMOKES

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|||| 18 дек 2017

Последнее выступление Уоррела Дэйна

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Видео, на котором запечатлено последнее выступление Уоррела Дэйна, опубликовано ниже. 30 ноября он присоединился к бразильским гитаристам Johnny Moraes'у и Thiago Oliveira'е во время шоу "Sonoridades", которое транслировалось по RedeTV!

Watch WARREL DANE's Final Performance On Brazilian TV, Recorded Two Weeks Before His Death



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