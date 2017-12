17 дек 2017



Новая песня MY INDIGO "Out Of The Darkness", новая песня проекта MY INDIGO, основанного вокалисткой nd WITHIN TEMPTATION Sharon Den Adel, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного одноименного альбома, выход которого намечен на 20 апреля.















