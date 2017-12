18 дек 2017



Новый альбом THE ATLAS MOTH выйдет в феврале Группа THE ATLAS MOTH объявила о том, что новый альбом, получивший название "Coma Noir", будет выпущен на лейбле Prosthetic Records 9 февраля.



Трек-лист:



01. Coma Noir

02. Last Transmission From The Late, Great Planet Earth

03. Galactic Brain

04. The Streets of Bombay

05. Actual Human Blood

06. Smiling Knife

07. Furious Gold

08. The Frozen Crown

09. Chloroform















