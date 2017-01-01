Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Искусственный интеллект записал блэк-металлический альбом [43]
*Умер Уоррел Дэйн [38]
*JUDAS PRIEST не будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла [34]
*JASON NEWSTED о METALLICA [33]
*Видео с выступления голограммы DIO [27]
*
[= ||| все новости группы



*The Atlas Moth*



18 дек 2017 : 		 Новый альбом THE ATLAS MOTH выйдет в феврале

9 июн 2017 : 		 THE ATLAS MOTH на PROSTHETIC RECORDS

| - |
|||| 18 дек 2017

Новый альбом THE ATLAS MOTH выйдет в феврале

* *
* *
Группа THE ATLAS MOTH объявила о том, что новый альбом, получивший название "Coma Noir", будет выпущен на лейбле Prosthetic Records 9 февраля.

Трек-лист:

01. Coma Noir
02. Last Transmission From The Late, Great Planet Earth
03. Galactic Brain
04. The Streets of Bombay
05. Actual Human Blood
06. Smiling Knife
07. Furious Gold
08. The Frozen Crown
09. Chloroform

THE ATLAS MOTH To Release






Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 314

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Cradle Of Filth Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом