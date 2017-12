17 дек 2017



Винилы DIMMU BORGIR выйдут зимой 22 декабря и 23 февраля состоится выход виниловых версий альбомов DIMMU BORGIR:



* "Death Cult Armageddon" (2 LP black vinyl)

* "Death Cult Armageddon" (2 LP silver - mailorder exclusive!)

* "For All Tid" (2 LP black vinyl)

* "For All Tid" (2 LP orange vinyl)

* "Enthrone Darkness Triumphant" (black vinyl)



23.02:



* "Spiritual Black Dimensions" (black vinyl)

* "Spiritual Black Dimensions" (mint vinyl - mailorder exclusive!)

* "Puritanical Euphoric Misanthropia" (2 LP black vinyl)

* "Puritanical Euphoric Misanthropia" (2 LP blue vinyl - mailorder exclusive!)

* "Stormblåst" (LP + 7'' EP, black vinyl)

* "Stormblåst" (LP + 7'' EP, clear vinyl - mailorder exclusive!)







