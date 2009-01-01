Фраза, имя группы
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GWAR
17 дек 2017
:
Видео с выступления GWAR
9 дек 2017
:
Обучающее видео от GWAR
7 дек 2017
:
Комиксы GWAR будут перевыпущены
27 окт 2017
:
У гитариста GWAR миелофиброз
23 окт 2017
:
Новый альбом GWAR доступен для прослушивания
19 окт 2017
:
Новое видео GWAR
17 окт 2017
:
Новая песня GWAR
14 сен 2017
:
Новая песня GWAR
24 авг 2017
:
Новое видео GWAR
10 авг 2017
:
Новый альбом GWAR выйдет осенью
20 июн 2017
:
GWAR исполнили новую песню
15 июн 2017
:
Новый альбом GWAR выйдет осенью
29 мар 2017
:
Комиксы GWAR выйдут летом
25 май 2016
:
GWAR работают над новым, "диким и кровавым" альбомом
8 май 2015
:
GWAR расстались с KIM DYLLA
8 апр 2015
:
GWAR ответили на иск отца бывшего вокалиста
8 апр 2015
:
Отец Дэйва Броки подал в суд на музыкантов GWAR
22 фев 2015
:
Поклонники GWAR хотят видеть покойного фронтмена в MORTAL KOMBAT
30 янв 2015
:
GWAR открыли бар
28 окт 2014
:
GWAR исполняют кавер-версию PET SHOP BOYS
20 сен 2014
:
GWAR представят новых участников в ходе будущего тура
8 апр 2014
:
Вокалист LAMB OF GOD взбешен появлением фанатов на похоронах вокалиста GWAR
3 апр 2014
:
Похороны вокалиста GWAR «были эмоциональны и красивы»
27 мар 2014
:
Причиной смерти вокалиста GWAR, возможно, стали наркотики
25 мар 2014
:
Вокалист GWAR был найден сидящим на стуле
25 мар 2014
:
Музыканты о смерти вокалиста GWAR
24 мар 2014
:
Менеджер GWAR о смерти вокалиста
24 мар 2014
:
Полиция подтвердила смерть вокалиста GWAR
24 мар 2014
:
Умер вокалист GWAR
7 дек 2013
:
Видео с выступления GWAR
22 ноя 2013
:
Новое видео GWAR
15 ноя 2013
:
Представлен анимационный фильм "The Animated Tales Of GWAR"
18 сен 2013
:
Новая песня GWAR
15 авг 2013
:
Новая песня GWAR
24 июл 2013
:
Новый альбом GWAR выйдет в сентябре
2 июн 2013
:
Фронтмен GWAR оскорбляет вокалиста AS I LAY DYING
14 янв 2013
:
Новая песня GWAR
2 янв 2013
:
Басист GWAR о Майке Скачча
31 дек 2012
:
Вокалист GWAR о Майке Скачче
21 ноя 2012
:
Рабочее название нового альбома GWAR
10 ноя 2012
:
Вокалист GWAR о выборах в США: "Белые люди сегодня очень напуганы"
18 окт 2012
:
GWAR исполнили кавер-версию KANSAS
3 окт 2012
:
GWAR представили новый состав
28 авг 2012
:
GWAR наняли гитариста CANNABIS CORPSE для тура и альбома
17 авг 2012
:
Фронтмен GWAR: «Мне нет необходимости оскорблять Mustein'a, чтобы выставить его мудаком»
6 июл 2012
:
Фронтмен GWAR продолжает говорить про арест Randy Blythe
5 июл 2012
:
Фронтмен GWAR поддержал Randy Blythe'a
22 май 2012
:
Новая песня сольного проекта покойного гитариста GWAR
29 апр 2012
:
Фронтмен GWAR назвал участников HELLYEAH “жирными придурками, татуированными дебилами, плодами инцеста”
25 апр 2012
:
Альбом сольного проект покойного гитариста GWAR выйдет в июне
1 апр 2012
:
Фронтмен GWAR заявил, что Dave Mustaine должен «помалкивать»
3 мар 2012
:
GWAR работают над новым материалом
6 дек 2011
:
Официальная причина смерти гитариста GWAR
14 ноя 2011
:
GWAR сыграли без костюмов в честь гитариста
7 ноя 2011
:
Участники HATEBREED, SHADOWS FALL, ALL THAT REMAINS о смерти гитариста GWAR
4 ноя 2011
:
Гитарист GWAR найден мертвым
3 авг 2011
:
Casey Orr объявил о своём уходе из GWAR
16 дек 2010
:
Рождество с GWAR
30 ноя 2010
:
Новая песня GWAR
9 ноя 2010
:
Новый альбом GWAR доступен для прослушивания
28 окт 2010
:
Новое видео GWAR
20 окт 2010
:
Новая песня GWAR
27 сен 2010
:
Обложка нового альбома GWAR
9 сен 2010
:
Дата выхода нового альбома GWAR
29 июл 2010
:
Название нового альбома GWAR
4 июл 2010
:
Доступен новый DVD GWAR
15 ноя 2009
:
Делюкс-издание GWAR
24 сен 2009
:
Новое видео GWAR
26 июл 2009
:
GWAR подписали контракт с AFM Records
18 май 2005
:
Опубликован "живой" клип GWAR
17 дек 2017
Видео с выступления
GWAR
Видео полного выступления GWAR, которое состоялось девятого декабря, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).