18 дек 2017



KATATONIA возьмут небольшой перерыв Из-за «недавних проблем и травм» KATATONIA собираются взять «небольшой перерыв» после перенесённых выступлений в странах Балтии и России в феврале — марте. Эти концерты станут заключительными в туровом цикле по последнему альбому "The Fall Of Hearts", который вышел в 2016 году.



Заявление от группы: «Нам нужно немного времени, чтобы сделать переоценку будущего группы. К сожалению, это повлияет на выступления в Норвегии, Германии, Испании и Польше, и мы очень сожалеем о причинённых неудобствах».







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