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*Katatonia*



18 дек 2017 : 		 KATATONIA возьмут небольшой перерыв

8 сен 2016 : 		 Новое видео KATATONIA

27 май 2016 : 		 Новый альбом KATATONIA доступен для прослушивания

17 май 2016 : 		 Новая песня KATATONIA

11 май 2016 : 		 Видео с текстом от KATATONIA

4 май 2016 : 		 Новая песня KATATONIA

30 мар 2016 : 		 Видео с текстом от KATATONIA

15 мар 2016 : 		 Трейлер к новому альбому KATATONIA

8 мар 2016 : 		 Новый альбом KATATONIA выйдет в мае

11 ноя 2015 : 		 KATATONIA ищут гитариста

10 ноя 2015 : 		 KATATONIA начали запись

4 мар 2015 : 		 Фрагмент нового DVD KATATONIA

7 фев 2015 : 		 Тизер нового релиза KATATONIA

10 сен 2014 : 		 Фрагмент нового DVD KATATONIA

16 авг 2014 : 		 Новый релиз KATATONIA выйдет в сентябре

13 май 2014 : 		 Акустика от KATATONIA

17 апр 2014 : 		 Из KATATONIA ушел барабанщик

23 фев 2014 : 		 KATATONIA рассталась с гитаристом

9 ноя 2013 : 		 Видео с выступления KATATONIA

15 окт 2013 : 		 Видео с выступления KATATONIA

12 сен 2013 : 		 Новый альбом KATATONIA доступен для прослушивания

6 сен 2013 : 		 Видео с текстом от KATATONIA

20 авг 2013 : 		 Видео с текстом от KATATONIA

20 июн 2013 : 		 KATATONIA пересведут и ремастируют "Viva Emptiness"

17 июн 2013 : 		 Новый альбом KATATONIA выйдет в сентябре

18 фев 2013 : 		 Новое видео KATATONIA

29 авг 2012 : 		 Новый альбом KATATONIA доступен для прослушивания

14 авг 2012 : 		 Проморолик от KATATONIA

31 июл 2012 : 		 Новая песня KATATONIA

19 июл 2012 : 		 Фрагмент нового трека KATATONIA

13 июл 2012 : 		 KATATONIA поедет в европейский тур с ALCEST, JUNIUS

21 июн 2012 : 		 Видео с текстом от KATATONIA

29 май 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KATATONIA

27 май 2012 : 		 KATATONIA приедут без ANDERS'a NYSTRÖM'a

17 май 2012 : 		 Вокалистка THE GATHERING на новом альбоме KATATONIA

13 май 2012 : 		 KATATONIA опровергают неправильное название альбома

13 май 2012 : 		 Название и детали нового альбома KATATONIA

7 май 2012 : 		 Запись вокала для нового альбома KATATONIA закончена

30 мар 2012 : 		 KATATONIA: Новости из студии

18 фев 2012 : 		 KATATONIA завершили запись ударных

28 янв 2012 : 		 KATATONIA начинают запись в понедельник

2 янв 2012 : 		 Новый альбом KATATONIA выйдет до лета

17 ноя 2011 : 		 Бывшие участники воссоединятся с KATATONIA для выступления в Стокгольме

6 окт 2011 : 		 Переиздание редкого ЕР KATATONIA

10 май 2011 : 		 Видео с выступления KATATONIA

24 мар 2011 : 		 Специальные издания KATATONIA выйдут в апреле

20 янв 2011 : 		 KATATONIA объявили о туре “Last Fair Day Gone Night - An Evening With Katatonia”

25 сен 2010 : 		 Гитары KATATONIA вернули

20 сен 2010 : 		 У KATATONIA украли гитары

31 июл 2010 : 		 Специальное издание последнего альбома KATATONIA

26 июл 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления KATATONIA

3 мар 2010 : 		 Новое видео KATATONIA

19 фев 2010 : 		 KATATONIA выпустит новый ЕР

23 дек 2009 : 		 Изменения в составе KATATONIA

12 ноя 2009 : 		 Новое видео KATATONIA в сети

29 окт 2009 : 		 Подробности о новом альбоме KATATONIA

14 сен 2009 : 		 Новая песня KATATONIA

27 авг 2009 : 		 Началось сведение нового альбома KATATONIA

19 авг 2009 : 		 Выход нового альбома KATATONIA отложен

1 авг 2009 : 		 Превью обложки нового альбома KATATONIA

23 июл 2009 : 		 Название и дата выхода нового альбома KATATONIA

20 июл 2009 : 		 Третья и четвёртая части студийного дневника KATATONIA

19 июн 2009 : 		 Вторая часть студийного дневника KATATONIA

16 июн 2009 : 		 Первая часть студийного дневника KATATONIA

1 июн 2009 : 		 KATATONIA отправляются в студию в июне

16 янв 2009 : 		 Перенос выступления KATATONIA

9 дек 2008 : 		 KATATONIA подтвердили свое выступление в России

29 авг 2008 : 		 KATATONIA работают над новым материалом

28 дек 2007 : 		 Участники KATATONIA выбрали время для работы в студии

13 окт 2007 : 		 KATATONIA выпустит два винила

5 окт 2007 : 		 KATATONIA готовы приступить к записи нового альбома

13 мар 2007 : 		 KATATONIA: концертник в мае

12 мар 2007 : 		 Видео KATATONIA "July" в сети

26 янв 2007 : 		 KATATONIA выпустят в марте новый сингл

9 янв 2007 : 		 KATATONIA выпустят альбом "The Great Cold Distance" с новым звучанием

28 сен 2006 : 		 Вести от KATATONIA

20 май 2006 : 		 Опубликовано видео KATATONIA "Deliberation"

4 апр 2006 : 		 Эксклюзивный материал на новом сингле KATATONIA

10 сен 2005 : 		 Автограф-сессия KATATONIA

8 сен 2005 : 		 KATATONIA продолжили запись нового альбома

21 июл 2005 : 		 KATATONIA: вести из студии

15 июл 2005 : 		 KATATONIA продолжают работу над новым альбомом

24 июн 2005 : 		 KATATONIA: процесс записи идет полным ходом

7 июн 2005 : 		 KATATONIA засели в студии

4 май 2005 : 		 KATATONIA в России

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|||| 18 дек 2017

KATATONIA возьмут небольшой перерыв

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Из-за «недавних проблем и травм» KATATONIA собираются взять «небольшой перерыв» после перенесённых выступлений в странах Балтии и России в феврале — марте. Эти концерты станут заключительными в туровом цикле по последнему альбому "The Fall Of Hearts", который вышел в 2016 году.

Заявление от группы: «Нам нужно немного времени, чтобы сделать переоценку будущего группы. К сожалению, это повлияет на выступления в Норвегии, Германии, Испании и Польше, и мы очень сожалеем о причинённых неудобствах».

KATATONIA To Go On



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