KATATONIA возьмут небольшой перерыв

Из-за «недавних проблем и травм» KATATONIA собираются взять «небольшой перерыв» после перенесённых выступлений в странах Балтии и России в феврале — марте. Эти концерты станут заключительными в туровом цикле по последнему альбому "The Fall Of Hearts", который вышел в 2016 году.
Заявление от группы: «Нам нужно немного времени, чтобы сделать переоценку будущего группы. К сожалению, это повлияет на выступления в Норвегии, Германии, Испании и Польше, и мы очень сожалеем о причинённых неудобствах».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).