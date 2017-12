сегодня



Видео с текстом от ESCAPE THE FATE ESCAPE THE FATE опубликовали официальное видео с текстом на песню "I Am Human", которая взята из альбома "I Am Human", выход которого намечен на 16 февраля на Better Noise Records. Продюсером материала был Howard Benson (MY CHEMICAL ROMANCE, IN FLAMES, ALL THAT REMAINS), а трек-лист выглядит следующим образом:



01. Beautifully Tragic

02. Broken Heart

03. Four Letter Word

04. I Will Make It Up To You

05. Bleed For Me

06. Do You Love Me

07. I Am Human

08. If Only

09. Empire

10. Recipe For Disaster

11. Riot

12. Digging My Own Grave

13. Resistance

14. Let Me Be















