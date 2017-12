16 дек 2017



Видео с текстом от WATAIN WATAIN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Sacred Damnation", которая взята из альбома "Trident Wolf Eclipse", выходящего пятого января.



Трек-лист:



01. Nuclear Alchemy (3:10)

02. Sacred Damnation (4:41)

03. Teufelsreich (4:26)

04. Furor Diabolicus (4:43)

05. A Throne Below (4:09)

06. Ultra (Pandemoniac) (4:01)

07. Towards The Sanctuary (4:54)

08. The Fire Of Power (4:42)















