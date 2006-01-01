Видео с текстом от WATAIN

WATAIN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Sacred Damnation", которая взята из альбома "Trident Wolf Eclipse", выходящего пятого января.
Трек-лист:
01. Nuclear Alchemy (3:10)
02. Sacred Damnation (4:41)
03. Teufelsreich (4:26)
04. Furor Diabolicus (4:43)
05. A Throne Below (4:09)
06. Ultra (Pandemoniac) (4:01)
07. Towards The Sanctuary (4:54)
08. The Fire Of Power (4:42)
KILL GRAVE
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