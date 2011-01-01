18 дек 2017



RED HOT CHILI PEPPERS планируют начать работу над новым материалом в следующем году Как сообщает The Pulse Of Radio, RED HOT CHILI PEPPERS планируют в 2018 году начать работу над новой музыкой, перестав гастролировать. Барабанщик Chad Smith в интервью для ABC Radio поделился планами группы на следующий год: «Мы собираемся взять перерыв до конца этого года, а затем начнём, скорее всего, сочинять ещё несколько песен в следующем году. Надеюсь, мы займёмся записью в какой-то момент. Таков план».



Кроме того, он сказал: «В следующем году мы не собираемся больше гастролировать. Мы сконцентрировались на сочинении песен и на том, чтобы становиться лучше и пытаться продолжать заниматься тем, чем занимаемся, потому что мы любим это».







+2 -3









просмотров: 1052

