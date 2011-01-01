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*Red Hot Chili Peppers*



18 дек 2017 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS планируют начать работу над новым материалом в следующем году

1 сен 2017 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS в кино

24 июл 2017 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS отрицает слухи об уходе

17 июл 2017 : 		 Барабанщик о возможном уходе RED HOT CHILI PEPPERS на покой

19 май 2017 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS почтили память Криса Корнелла

10 май 2017 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

9 янв 2017 : 		 Видео полного выступления RED HOT CHILI PEPPERS

16 дек 2016 : 		 BABYMETAL присоединились на сцене к RED HOT CHILI PEPPERS

8 сен 2016 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

9 авг 2016 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS: «Я больше боюсь NRA, чем террористов»

8 авг 2016 : 		 Басист RED HOT CHILI PEPPERS критикует Клинта Иствуда

29 июл 2016 : 		 Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS: «Трамп и Клинтон — тираны»

10 июл 2016 : 		 Белорусские таможенники заставили RED HOT CHILI PEPPERS подписать диски METALLICA

27 июн 2016 : 		 Успехи в чартах RED HOT CHILI PEPPERS

16 июн 2016 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

10 июн 2016 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

6 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления RED HOT CHILI PEPPERS

3 июн 2016 : 		 OLIVIA WILDE снимает для RED HOT CHILI PEPPERS

1 июн 2016 : 		 Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS: «Не наркотики были причиной моей госпитализации»

27 май 2016 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

22 май 2016 : 		 Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS: «Всё пучком!»

19 май 2016 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS заявил, что ANTHONY KIEDIS вернётся на сцену более здоровым, чем был

16 май 2016 : 		 У вокалиста RED HOT CHILI PEPPERS грипп

15 май 2016 : 		 Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS госпитализирован

12 май 2016 : 		 Вокалист RED HOT CHILI PEPPERS о новом альбоме

5 май 2016 : 		 Новая песня RED HOT CHILI PEPPERS

25 янв 2015 : 		 Барабанщик RED HOT CHILI PEPPERS отдал дань уважения LED ZEPPELIN

9 июл 2012 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

1 июн 2012 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS приглашают на концерт

22 апр 2012 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS выпустят ЕР с кавер-версиями

26 янв 2012 : 		 Новое видео RED HOT CHILI PEPPERS

7 дек 2011 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла!

28 ноя 2011 : 		 RED HOT CHILI PEPPERS приедут в Петербург

4 окт 2011 : 		 Видео полного выступления RED HOT CHILLI PEPPERS

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|||| 18 дек 2017

RED HOT CHILI PEPPERS планируют начать работу над новым материалом в следующем году

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Как сообщает The Pulse Of Radio, RED HOT CHILI PEPPERS планируют в 2018 году начать работу над новой музыкой, перестав гастролировать. Барабанщик Chad Smith в интервью для ABC Radio поделился планами группы на следующий год: «Мы собираемся взять перерыв до конца этого года, а затем начнём, скорее всего, сочинять ещё несколько песен в следующем году. Надеюсь, мы займёмся записью в какой-то момент. Таков план».

Кроме того, он сказал: «В следующем году мы не собираемся больше гастролировать. Мы сконцентрировались на сочинении песен и на том, чтобы становиться лучше и пытаться продолжать заниматься тем, чем занимаемся, потому что мы любим это».

RED HOT CHILI PEPPERS Plan To Work On New Music In 2018



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