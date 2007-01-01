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*As I Lay Dying*



19 дек 2017 : 		 Вокалист AS I LAY DYING принес извинения

10 фев 2017 : 		 Вокалиста AS I LAY DYING выпустили досрочно

21 июл 2014 : 		 Вокалисту AS I LAY DYING отказали в суде

14 июл 2014 : 		 Вокалист AS I LAY DYING вернётся в суд на этой неделе

19 май 2014 : 		 Вокалист AS I LAY DYING получил шесть лет

3 май 2014 : 		 Оглашение приговора вокалисту AS I LAY DYING отложено

11 апр 2014 : 		 Участники AS I LAY DYING о заявлении на официальном сайте

26 фев 2014 : 		 Вокалист AS I LAY DYING признал свою вину

18 сен 2013 : 		 В доме вокалиста AS I LAY DYING найдены стероиды

7 авг 2013 : 		 Вокалисту AS I LAY DYING гарантировали возможность покинуть дом для курса физиотерапии

2 авг 2013 : 		 Вокалист AS I LAY DYING вернется в суд сегодня

9 июл 2013 : 		 Фронтмен AS I LAY DYING: «Однажды, я смогу рассказать обо всем»

5 июн 2013 : 		 Вокалист AS I LAY DYING вышел под залог в 160 000 долларов

31 май 2013 : 		 AS I LAY DYING отменили выступления в августе

31 май 2013 : 		 Вокалист AS I LAY DYING вышел под залог

23 май 2013 : 		 Об аресте вокалиста AS I LAY DYING и его финансах

20 май 2013 : 		 Репортаж о слушаниях по поводу залога для вокалиста AS I LAY DYING

19 май 2013 : 		 По словам адвоката, в деле с вокалистом AS I LAY DYING виноваты стероиды

17 май 2013 : 		 Новое слушание по делу вокалиста AS I LAY DYING

12 май 2013 : 		 Адвокат о деле вокалиста AS I LAY DYING

12 май 2013 : 		 Вокалист AS I LAY DYING остается за решеткой

10 май 2013 : 		 Вокалист AS I LAY DYING не признал вину

9 май 2013 : 		 Музыканты AS I LAY DYING об аресте вокалиста

8 май 2013 : 		 Репортаж об аресте вокалиста AS I LAY DYING

8 май 2013 : 		 Арестован вокалист AS I LAY DYING

10 апр 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления AS I LAY DYING

1 мар 2013 : 		 Видео с текстом от AS I LAY DYING

25 сен 2012 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING доступен для прослушивания

11 сен 2012 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

11 сен 2012 : 		 Аудиосемпл нового сингла AS I LAY DYING

7 сен 2012 : 		 Аудиосемпл нового сингла AS I LAY DYING

25 авг 2012 : 		 Семплы нового альбома AS I LAY DYING

21 авг 2012 : 		 Трек-лист нового альбома AS I LAY DYING

23 июл 2012 : 		 Басист AS I LAY DYING о вокалисте LAMB OF GOD

29 июн 2012 : 		 Обложка нового альбома AS I LAY DYING

27 июн 2012 : 		 Новое видео с лирикой от AS I LAY DYING

23 июн 2012 : 		 Название нового альбома AS I LAY DYING

17 апр 2012 : 		 BILL STEVENSON будет продюсировать новый альбом AS I LAY DYING

22 фев 2012 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

14 дек 2011 : 		 AS I LAY DYING начнут запись весной

22 ноя 2011 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

4 окт 2011 : 		 Кавер JUDAS PRIEST от AS I LAY DYING

14 сен 2011 : 		 Юбилейное издание AS I LAY DYING

5 май 2011 : 		 Концертное видео AS I LAY DYING

29 мар 2011 : 		 Гитарист AS I LAY DYING запускает новую линию модной одежды

19 янв 2011 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

11 янв 2011 : 		 Видео-апдейт от AS I LAY DYING

13 ноя 2010 : 		 Концертное видео AS I LAY DYING

19 окт 2010 : 		 Бокс-сет от AS I LAY DYING

14 окт 2010 : 		 Фронтман AS I LAY DYING открыл свою линию одежды

15 июн 2010 : 		 Новое видео AS I LAY DYING

13 июн 2010 : 		 14-минутное концертное видео AS I LAY DYING

8 май 2010 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING доступен для прослушивания

29 апр 2010 : 		 Новая песня AS I LAY DYING

11 апр 2010 : 		 Концертное видео новой песни AS I LAY DYING

6 апр 2010 : 		 Новая песня AS I LAY DYING

22 мар 2010 : 		 AS I LAY DYING объявили трек-лист нового альбома

11 мар 2010 : 		 Детали нового альбома AS I LAY DYING

2 фев 2010 : 		 Название нового альбома AS I LAY DYING

16 ноя 2009 : 		 Фронтмен AS I LAY DYING рассказал о планах группы

3 ноя 2009 : 		 Видео AS I LAY DYING "The Sound Of Truth" победило на HOLLYWOOD DISCOVERY AWARDS

29 сен 2009 : 		 AS I LAY DYING начнут работу в студии в октябре

3 сен 2009 : 		 AS I LAY DYING сочиняют новый материал

4 май 2009 : 		 Новое видео AS I LAY DYING в сети

28 фев 2009 : 		 AS I LAY DYING : Детали нового DVD

2 фев 2009 : 		 AS I LAY DYING объявили название нового DVD

24 сен 2008 : 		 AS I LAY DYING получили награду "Артист года"

13 май 2008 : 		 Видео AS I LAY DYING "Within Destruction" в сети

10 дек 2007 : 		 Вокалист AS I LAY DYING комментирует номинацию на GRAMMY

24 авг 2007 : 		 Данные о продажах нового альбома AS I LAY DYING

19 авг 2007 : 		 Новый альбом AS I LAY DYING доступен online

11 июл 2007 : 		 AS I LAY DYING: трек-лист и обложка нового альбома

5 июл 2007 : 		 AS I LAY DYING устали от однообразия металкора

7 июн 2007 : 		 AS I LAY DYING анонсировали название нового альбома

9 апр 2007 : 		 AS I LAY DYING нашли нового бассиста?

23 окт 2006 : 		 AS I LAY DYING сочиняют материал для нового альбома

31 янв 2006 : 		 AS I LAY DYING переиздают дебюты

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Вокалист AS I LAY DYING принес извинения

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Вокалист AS I LAY DYING Tim Lambesis нарушил обет молчания после выхода из тюрьмы, где отсидел меньше чем половину срока за предполагаемый сговор с целью совершения убийства. С полным текстом сообщения можно познакомиться ниже.

AS I LAY DYING Frontman TIM LAMBESIS Apologizes For His




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КомментарииСкрыть/показать 5 )

MrBlack
19 дек 2017, 16:56		Думаю просто довели мужика до ручки . Наверно жена хотела развестись и забрать пол царство , а то и всё , детей. Вся правовая система , что у нас , что на западе , всегда на стороне женщин. Вот Тим и не выдержал такой несправедливости и пошел на поводу у своих эмоций . Поступил он глупо , но наверно не видел другого решения проблемы. В наше время мужик это лишь источник материальных благ для женщин , уж поверьте , без денег вы никто и ни что для них . А любовь вещь такая , в нужный момент она у них отлично отключается и включается режим берсерка !

Altair21
19 дек 2017, 16:59		Блэк, отлично сказал, всё по делу, тысячу лайков тебе =) особенно последние два предложения, всё в точку.

Exceptional
19 дек 2017, 17:10		>>>уж поверьте , без денег вы никто и ни что для них

Откуда тебе это знать в твои-то 12 лет?

thoxic_ololost
19 дек 2017, 18:30		Самый лол в этой новости, это хейтеры в комменнтах на фб.
Проиграл с них знатно.

Алсо, надеюсь он перестанет жалать себя и уже начнет делать материал для AILD.

Thrashold
19 дек 2017, 18:31		Первому оратору и правда 12 лет. Женщины все херовые. Наверное девочка из параллельного класса пошла на свиданку с местным мажором, а не с ним духовным митолиздом

Женщинам сейчас только деньги нужны. То ли дело раньше, в средние века, в ренессанс, когда женщины работали все, а не сидели на шее у мужа. В универах учились, чтобы мужиков содержать. И замуж же их выдавали только по любви, а не из-за преданного


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