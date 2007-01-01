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Вокалист AS I LAY DYING принес извинения Вокалист AS I LAY DYING Tim Lambesis нарушил обет молчания после выхода из тюрьмы, где отсидел меньше чем половину срока за предполагаемый сговор с целью совершения убийства. С полным текстом сообщения можно познакомиться ниже.











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