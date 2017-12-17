Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Искусственный интеллект записал блэк-металлический альбом [43]
*Умер Уоррел Дэйн [38]
*JUDAS PRIEST не будут включены в Зал Славы Рок-н-Ролла [34]
*JASON NEWSTED о METALLICA [33]
*Видео с выступления голограммы DIO [27]
*
[= ||| все новости группы



*Ektomorf*



18 дек 2017 : 		 Из EKTOMORF ушли гитарист, басист и барабанщик

12 дек 2017 : 		 Новый альбом EKTOMORF выйдет зимой

4 авг 2017 : 		 Концертное видео EKTOMORF

23 июл 2017 : 		 Концертное видео EKTOMORF

15 июл 2017 : 		 Трейлер нового DVD EKTOMORF

1 апр 2017 : 		 Трейлер нового концертного релиза EKTOMORF

11 мар 2017 : 		 EKTOMORF выпустят новый DVD в мае

21 окт 2016 : 		 Новое видео EKTOMORF

13 окт 2016 : 		 EKTOMORF на EMGtv

29 фев 2016 : 		 EKTOMORF почтили память Лемми

19 ноя 2015 : 		 EKTOMORF на EMGtv

23 окт 2015 : 		 Новое видео EKTOMORF

23 окт 2015 : 		 EKTOMORF выпустят пиво

27 сен 2015 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE в новой песне EKTOMORF

1 сен 2015 : 		 Новый альбом EKTOMORF выйдет в октябре

28 июл 2015 : 		 Вокалист CANNIBAL CORPSE на новом альбоме EKTOMORF

2 июл 2015 : 		 EKTOMORF в EMGtv

5 дек 2014 : 		 Новое видео EKTOMORF

20 ноя 2014 : 		 EKTOMORF целиком исполнят "Outcast"

5 апр 2014 : 		 Новое видео EKTOMORF

29 янв 2014 : 		 Новое видео EKTOMORF

18 янв 2014 : 		 Новая песня EKTOMORF

2 дек 2013 : 		 Новый альбом EKTOMORF выйдет в январе

20 авг 2013 : 		 EKTOMORF приступили к записи

11 мар 2013 : 		 Новое видео EKTOMORF

20 сен 2012 : 		 Новое видео EKTOMORF

11 авг 2012 : 		 Новая песня EKTOMORF

22 июл 2012 : 		 Новая песня EKTOMORF

25 июн 2012 : 		 Детали нового альбома EKTOMORF

16 фев 2012 : 		 Новое видео EKTOMORF

8 фев 2012 : 		 Фрагмент акустического релиза EKTOMORF

15 янв 2012 : 		 Акустика от EKTOMORF выйдет в феврале

9 ноя 2011 : 		 EKTOMORF работают над акустическим альбомом

14 июн 2011 : 		 Новое видео EKTOMORF

9 дек 2010 : 		 Новое видео EKTOMORF

27 ноя 2010 : 		 Новое видео EKTOMORF

8 ноя 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EKTOMORF

31 окт 2010 : 		 Новый альбом EKTOMORF выйдет в декабре

5 сен 2010 : 		 EKTOMORF завершили запись

12 июн 2010 : 		 Переиздание EKTOMORF выйдет в июне

12 мар 2009 : 		 Трейлер нового альбома EKTOMORF

2 мар 2009 : 		 Новое видео EKTOMORF

3 фев 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома EKTOMORF

19 янв 2009 : 		 EKTOMORF выпустят новый альбом в марте

4 сен 2006 : 		 EKTOMORF: Новый альбом готов к выходу

4 фев 2006 : 		 EKTOMORF в июле засядут в студии

27 дек 2005 : 		 EKTOMORF: концертный DVD на подходе

| - |
|||| 18 дек 2017

Из EKTOMORF ушли гитарист, басист и барабанщик

*
zoom
*
* *
Из венгерской группы EKTOMORF ушли сразу несколько участников: гитарист Tamás Schrottner, басист Szabolcs Murvai и барабанщик Róbert Jaksa. Это произошло из-за «личных разногласий», а на замену им пришли Szebasztián Simon, Attila Asztalos и Dániel Szabó соответственно.

Фронтмен EKTOMORF Zoltán Farkas заявил: «После долгих лет гастролей и совместных концертов Tomi, Robi и Szabi решили покинуть группу из-за личных разногласий. Они ушли по своей воле. Это было их решение уйти. Я уважаю их решение, мы расстались мирно. Желаю им всего наилучшего в жизни, а также успеха и здоровья. Буду сильно по ним скучать. Благодарю их за всё! Думаю, мы сохраним отличные совместные воспоминания! Они также хотели поблагодарить всех фэнов, которые подарили им лучшее время в их жизни, для них они исполняли тяжёлую музыку по всему миру!»

EKTOMORF Loses Guitarist, Bassist, Drummer; New Lineup Revealed



Here you go You all Ektomorf fans All round The world ! Welcome the new line up of Ektomorf , Drums Dániel Szabó , Bass Attila Asztalos , Guitar Szebasztián Simon ! And a Small part of a new Song “ The Prophet of Doom “
From The new upcoming Album Fury ! European tour dates comming soon ????????????????????

Posted by Ektomorf on Sunday, December 17, 2017



Like!+8Dislike!-6


КомментарииСкрыть/показать 6 )

gravitgroove
18 дек 2017, 19:39		лол! Макс Кавалера во всём!

Altair21
18 дек 2017, 20:51		Да и хрен бы с ними. Вторичная группешка, крайне унылый закос под Кавалера-стайл

Suicide333Poly
18 дек 2017, 21:16		>>Вторичная группешка, крайне унылый закос под Кавалера-стайл

где то в середине 00х они ещё воспринимались как то, всё таки продакш крутой и состав был получше, сейчас они сами уже сбились со счёта по выпуску своих унылых клонов, хватит цыганщины с серьёзными щщами

freeze2
18 дек 2017, 23:44		Вот у этого циганёнка прям на роже и написано что он мудила тот ещё, не удивительно что такие дела в их команде.

father
19 дек 2017, 00:01		Т.е. они записали альбом и ушли? Непонятный ход:)

HLL
19 дек 2017, 11:00		ждём середину февраля !


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 2241

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Eluveitie Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом