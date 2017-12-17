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18 дек 2017
Из EKTOMORF ушли гитарист, басист и барабанщик
Из венгерской группы EKTOMORF ушли сразу несколько участников: гитарист Tamás Schrottner, басист Szabolcs Murvai и барабанщик Róbert Jaksa. Это произошло из-за «личных разногласий», а на замену им пришли Szebasztián Simon, Attila Asztalos и Dániel Szabó соответственно.
Фронтмен EKTOMORF Zoltán Farkas заявил: «После долгих лет гастролей и совместных концертов Tomi, Robi и Szabi решили покинуть группу из-за личных разногласий. Они ушли по своей воле. Это было их решение уйти. Я уважаю их решение, мы расстались мирно. Желаю им всего наилучшего в жизни, а также успеха и здоровья. Буду сильно по ним скучать. Благодарю их за всё! Думаю, мы сохраним отличные совместные воспоминания! Они также хотели поблагодарить всех фэнов, которые подарили им лучшее время в их жизни, для них они исполняли тяжёлую музыку по всему миру!»
Here you go You all Ektomorf fans All round The world ! Welcome the new line up of Ektomorf , Drums Dániel Szabó , Bass Attila Asztalos , Guitar Szebasztián Simon ! And a Small part of a new Song “ The Prophet of Doom “
From The new upcoming Album Fury ! European tour dates comming soon ????????????????????
Posted by Ektomorf on Sunday, December 17, 2017
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gravitgroove
Altair21
Suicide333Poly
где то в середине 00х они ещё воспринимались как то, всё таки продакш крутой и состав был получше, сейчас они сами уже сбились со счёта по выпуску своих унылых клонов, хватит цыганщины с серьёзными щщами
freeze2
father
HLL
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