18 дек 2017



Из EKTOMORF ушли гитарист, басист и барабанщик Из венгерской группы EKTOMORF ушли сразу несколько участников: гитарист Tamás Schrottner, басист Szabolcs Murvai и барабанщик Róbert Jaksa. Это произошло из-за «личных разногласий», а на замену им пришли Szebasztián Simon, Attila Asztalos и Dániel Szabó соответственно.



Фронтмен EKTOMORF Zoltán Farkas заявил: «После долгих лет гастролей и совместных концертов Tomi, Robi и Szabi решили покинуть группу из-за личных разногласий. Они ушли по своей воле. Это было их решение уйти. Я уважаю их решение, мы расстались мирно. Желаю им всего наилучшего в жизни, а также успеха и здоровья. Буду сильно по ним скучать. Благодарю их за всё! Думаю, мы сохраним отличные совместные воспоминания! Они также хотели поблагодарить всех фэнов, которые подарили им лучшее время в их жизни, для них они исполняли тяжёлую музыку по всему миру!»









Here you go You all Ektomorf fans All round The world ! Welcome the new line up of Ektomorf , Drums Dániel Szabó , Bass Attila Asztalos , Guitar Szebasztián Simon ! And a Small part of a new Song “ The Prophet of Doom “

From The new upcoming Album Fury ! European tour dates comming soon ????????????????????



Posted by Ektomorf on Sunday, December 17, 2017





