SAULT выпустят дебютный альбом в марте Группа SAULT, в состав которой входят участники KAMELOT и ARCANIUM, выпустит свой дебютный альбом под названием "Seeds Of Power" 2 марта 2018 года. Над альбомом в качестве гостей также работали участники KING DIAMOND и ONE EYED DOLL. Предзаказ доступен здесь.



Трек-лист:



01. Balance *

02. Guilt ^

03. Adonai ^

04. Entropy (с гостевым вокалом Kimberly Freeman из One Eyed Doll) *

05. Fragile ^

06. Peaceful Moment ^

07. Save Myself ^

08. Last Man Standing *

09. Null Space *



* при участии барабанщика Matt'a Thompson'a (KING DIAMOND)

^ при участии барабанщика Casey Grillo (KAMELOT)















