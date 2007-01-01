18 дек 2017



MIKE SHINODA: «Нет ни малейшего шанса, что LINKIN PARK будут выступать с голограммой Честера» Mike Shinoda отверг идею о том, чтобы LINKIN PARK выступали с голограммой покойного Честера Беннингтона, заявив, что это было бы «ужасно».



15 декабря Mike принял участие в сессии вопросов и ответов Instagram Live с участием фанатов, чтобы обсудить выпуск альбома "One More Light Live". На вопрос о перспективе того, чтобы остальные участники LINKIN PARK в один прекрасный день вышли на сцену с голограммой Честера, Mike сказал: «У меня в голове не укладывается, как это можно вообще сделать. Я действительно слышал об этом от других людей вне группы, но нет ни малейшего шанса, чтобы группа выступила с голограммой Честера. Это невозможно, чёрт подери». Позже он добавил: «Я не могу сделать голограмму Честера, это самое худшее из того, что только можно представить. Кто-нибудь из вас, кто терял любимого человека, лучшего друга, члена семьи, может представить себе их голограмму? Ох. Это было бы ужасно... Я не могу этого сделать. Я не знаю, что мы будем делать, но в конце концов мы поймём, как быть».















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