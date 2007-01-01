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*Tarja Turunen*



18 дек 2017 : 		 TARJA TURUNEN вышла на одну сцену с MARCO HIETALA

7 дек 2017 : 		 Новое видео TARJA

19 ноя 2017 : 		 Новое видео TARJA

7 окт 2017 : 		 Новое видео TARJA

22 сен 2017 : 		 Новый альбом TARJA выйдет осенью

23 июн 2017 : 		 Новое видео TARJA

15 июн 2017 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION присоединилась к TARJA

13 янв 2017 : 		 TARJA о NIGHTWISH: «Не слежу за ними, мне это неинтересно»

6 дек 2016 : 		 Музыканты TARJA в DER ELEFANT: обложка и трек-лист

28 ноя 2016 : 		 Музыканты TARJA в DER ELEFANT

23 окт 2016 : 		 Видео с выступления TARJA TURUNEN

18 окт 2016 : 		 Видео с выступления TARJA TURUNEN

7 окт 2016 : 		 Новый сингл TARJA TURUNEN выйдет осенью

5 сен 2016 : 		 TARJA исполняет попурри NIGHTWISH

17 авг 2016 : 		 TARJA TURUNEN о террористах

14 авг 2016 : 		 TARJA TURUNEN исполняет SLIPKNOT, RAMMSTEIN

8 авг 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TARJA TURUNEN

6 авг 2016 : 		 Вокалистка ARCH ENEMY присоединилась на сцене к TARJA TURUNEN

28 июн 2016 : 		 TARJA TURUNEN: «Я довольна сольной карьерой»

24 июн 2016 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

23 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления TARJA TURUNEN

10 июн 2016 : 		 TARJA TURUNEN рассказала о своих новых песнях

11 май 2016 : 		 TARJA TURUNEN опубликовала закулисные съёмки о создании нового клипа

20 апр 2016 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

9 апр 2016 : 		 TARJA TURUNEN выпустит сразу два новых альбома этим летом

4 апр 2016 : 		 TARJA снимает видео на песню "No Bitter End"

23 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека TARJA TURUNEN

15 мар 2016 : 		 Новый альбом TARJA TURUNEN выйдет в августе

20 янв 2016 : 		 TARJA TURUNEN: «Для меня по-прежнему рок — это вызов»

13 авг 2015 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

23 июл 2015 : 		 Классический дебют TARJA TURUNEN выйдет в сентябре

20 июл 2015 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN

9 июн 2015 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN

23 май 2015 : 		 TARJA TURUNEN и MIKE TERRANA не приедут в Россию в 2015

18 апр 2015 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN

1 апр 2015 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN

24 мар 2015 : 		 Трейлер нового релиза TARJA TURUNEN

21 мар 2015 : 		 Концертный релиз TARJA TURUNEN выйдет в мае

5 ноя 2014 : 		 Видео полного выступления TARJA TURUNEN

29 окт 2014 : 		 TARJA TURUNEN не интересен современный NIGHTWISH

25 июл 2014 : 		 Концертное видео TARJA TURUNEN

26 июн 2014 : 		 Оркестровая версия песни TARJA TURUNEN

23 май 2014 : 		 Фрагмент нового DVD TARJA TURUNEN And MIKE TERRANA

14 май 2014 : 		 Новый релиз TARJA TURUNEN выйдет в июле

10 май 2014 : 		 Трейлер нового релиза TARJA TURUNEN And MIKE TERRANA

24 апр 2014 : 		 Тизер нового DVD TARJA TURUNEN And MIKE TERRANA

23 апр 2014 : 		 Концертный релиз TARJA TURUNEN And MIKE TERRANA выйдет в мае

14 фев 2014 : 		 Видео с выступления TARJA TURUNEN

5 фев 2014 : 		 Видео с выступления TARJA TURUNEN

31 окт 2013 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

21 окт 2013 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH спела с текущей вокалисткой NIGHTWISH

1 окт 2013 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH споет с текущей вокалисткой NIGHTWISH

21 сен 2013 : 		 TARJA TURUNEN выступила с LIVING COLOUR

23 авг 2013 : 		 Рассказ о лимитированной версии нового альбома TARJA TURUNEN

15 июл 2013 : 		 TARJA ответила на вопросы поклонников

10 июл 2013 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

8 июл 2013 : 		 TARJA ответила на вопросы поклонников

7 июл 2013 : 		 TARJA ответила на вопросы поклонников

5 июн 2013 : 		 Новый сингл TARJA TURUNEN выйдет в июле

31 май 2013 : 		 Видео с текстом от TARJA TURUNEN

21 май 2013 : 		 Обложка нового альбома TARJA TURUNEN

16 май 2013 : 		 Обложка нового альбома TARJA TURUNEN

7 май 2013 : 		 TARJA TURUNEN выпустит новый альбом в августе

4 май 2013 : 		 TARJA TURUNEN о возможности реюниона

30 апр 2013 : 		 DIRK RUDOLPH создаст обложку для нового альбома TARJA TURUNEN

25 апр 2013 : 		 TARJA TURUNEN завершила сведение альбома

24 мар 2013 : 		 TARJA TURUNEN завершила запись вокала

19 мар 2013 : 		 TARJA TURUNEN обновила контракт с earMUSIC

14 фев 2013 : 		 TARJA TURUNEN на ремикс-альбоме MIKE OLDFIELD: Аудио

12 янв 2013 : 		 TARJA TURUNEN на ремикс-альбоме MIKE OLDFIELD

3 янв 2013 : 		 TARJA TURUNEN вернулась в студию

29 ноя 2012 : 		 TARJA TURUNEN стала мамой

12 ноя 2012 : 		 TARJA TURUNEN: "Процесс записи идет гладко"

15 окт 2012 : 		 TARJA TURUNEN, MIKE TERRANA объявили первые даты тура "Beauty And The Beat "

4 окт 2012 : 		 TARJA TURUNEN не заинтересована в возвращении в NIGHTWISH

21 сен 2012 : 		 Кавер-версия METALLICA от TARJA

18 авг 2012 : 		 Содержимое концертного релиза TARJA TURUNEN

13 авг 2012 : 		 Трейлер концертного релиза TARJA TURUNEN

28 июл 2012 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

11 июл 2012 : 		 TARJA TURUNEN: обложка нового сингла

10 июл 2012 : 		 Трейлер концертного релиза TARJA TURUNEN

29 июн 2012 : 		 Обложка концертного CD TARJA TURUNEN

23 июн 2012 : 		 Обложка концертного релиза TARJA TURUNEN

21 июн 2012 : 		 Трек-лист концертного альбома TARJA TURUNEN

15 июн 2012 : 		 TARJA TURUNEN выпустит сингл

13 июн 2012 : 		 Концертный релиз TARJA TURUNEN выйдет в августе

25 май 2012 : 		 TARJA TURUNEN работает над новым концертным DVD и музыкой для следующего альбома

23 янв 2012 : 		 TARJA TURUNEN выступила в Словакии

22 янв 2012 : 		 TARJA TURUNEN выступила в Литве

15 янв 2012 : 		 TARJA TURUNEN исполнила две новые песни

23 дек 2011 : 		 TARJA TURUNEN в России в марте

24 авг 2011 : 		 TARJA TURUNEN стала первым сольным исполнителем из Финляндии, получившим золотой диск в Германии

21 авг 2011 : 		 TARJA TURUNEN получила золотой диск

4 авг 2011 : 		 TARJA TURUNEN работает над 'более позитивным' материалом

20 июн 2011 : 		 TARJA TURUNEN о выступлении на фестивале «Рок над Волгой»

22 май 2011 : 		 TARJA TURUNEN & LIV KRISTINE: видео с концерта

12 май 2011 : 		 TARJA TURUNEN выступила с фронтменом THE 69 EYES

21 апр 2011 : 		 TARJA TURUNEN и LIV KRISTINE о совместном турне

20 апр 2011 : 		 TARJA TURUNEN выпустит новый сингл

26 дек 2010 : 		 Праздничное обновление от TARJA TURUNEN

4 дек 2010 : 		 Детали бокс-сета от TARJA TURUNEN

25 ноя 2010 : 		 TARJA TURUNEN: скоро выйдет “Dreamer’s Box Set”

20 окт 2010 : 		 Видео всего концерта TARJA TURUNEN

24 сен 2010 : 		 Новое видео TARJA

19 сен 2010 : 		 Чартовые позиции нового альбома TARJA TURUNEN

15 сен 2010 : 		 Закулисные съемки с записи альбома TARJA TURUNEN

30 авг 2010 : 		 TARJA: «Я надеюсь, что вы полюбите “What Lies Beneath” так же сильно, как и я»

23 авг 2010 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

12 авг 2010 : 		 Семплы с нового альбома TARJA TURUNEN

6 авг 2010 : 		 Новое видео TARJA TURUNEN

2 авг 2010 : 		 TARJA: "Новый альбом готов!"

25 июл 2010 : 		 Кавер TARJA'и на композицию WHITESNAKE войдёт в расширенное издание нового альбома

23 июл 2010 : 		 Портрет TARJA TURUNEN размещен на стене в Болгарии

21 июл 2010 : 		 Кавер-версия WHITESNAKE от TARJA TURUNEN

20 июл 2010 : 		 Американская версия нового альбома TARJA TURUNEN выйдет с другой обложкой и бонус-треком

19 июл 2010 : 		 Новая песня TARJA TURUNEN

4 июл 2010 : 		 Две новых песни TARJA TURUNEN с концерта Graspop Metal Meeting

24 июн 2010 : 		 Новый сингл TARJA'и TURUNEN

29 май 2010 : 		 Тизер нового альбома TARJA TURUNEN

14 май 2010 : 		 Новости от TARJA'и TURUNEN

6 май 2010 : 		 Обложка нового альбома TARJA'и TURUNEN

2 май 2010 : 		 Фронтмен ALL THAT REMAINS на новом альбоме TARJA'и TURUNEN

15 апр 2010 : 		 TARJA TURUNEN завершила работу над новым сольным альбомом

7 апр 2010 : 		 TARJA TURUNEN выпустит новый сингл в августе

6 апр 2010 : 		 TARJA TURUNEN о выступлении со SCORPIONS

10 мар 2010 : 		 TARJA TURUNEN заканчивает работу над оркестровыми аранжировками

24 фев 2010 : 		 TARJA TURUNEN записала партии фортепиано для своего сольного альбома

18 фев 2010 : 		 TARJA TURUNEN о записи нового альбома

16 фев 2010 : 		 TARJA TURUNEN запишет 17 песен для нового альбома

9 фев 2010 : 		 Барабанщик LIVING COLOUR на новом альбоме TARJA'и TURUNEN

8 фев 2010 : 		 TARJA TURUNEN: «Мы планируем нечто особое в новом туре»

3 фев 2010 : 		 TARJA TURUNEN станет специальной гостьей на Miskolc International Opera Festival

18 янв 2010 : 		 TARJA TURUNEN готовится к записи альбома

25 дек 2009 : 		 TARJA TURUNEN продолжает работу над новым альбомом

16 ноя 2009 : 		 Муж Tarja'и Turunen подал иск к создателям книги о NIGHTWISH

13 ноя 2009 : 		 TARJA TURUNEN записала три песни для рождественского альбома

1 ноя 2009 : 		 TARJA TURUNEN исполнила новую песню "Witch-Hunt"

27 окт 2009 : 		 DORO PESCH выступила вместе с Тарьей

23 окт 2009 : 		 Tarja Turunen: «Спасибо, Winter Storm!»

15 сен 2009 : 		 TARJA TURUNEN продолжает работу над новым материалом

31 авг 2009 : 		 TARJA TURUNEN объявила о рождественском турне

24 июл 2009 : 		 TARJA TURUNEN назвали самой сексуальной металлисткой

29 июн 2009 : 		 TARJA TURUNEN: видео концертного исполнения новой песни в сети

11 июн 2009 : 		 TARJA TURUNEN анонсировала участников группы для тура

9 июн 2009 : 		 TARJA TURUNEN выступила вместе с RATA BLANCA

1 июн 2009 : 		 TARJA TURUNEN рассказала о прошедшем турне

25 май 2009 : 		 TARJA TURUNEN сказала, что новый альбом будет «тяжелее»

15 май 2009 : 		 TARJA TURUNEN: «Музыка заставляет тебя реально взглянуть на вещи»

1 май 2009 : 		 TARJA TURUNEN: фотографии выездных репетиций

12 мар 2009 : 		 TARJA TURUNEN: вышел цифровой сингл "Enough"

4 мар 2009 : 		 TARJA TURUNEN обсуждает новый альбом

30 янв 2009 : 		 Объявлено рабочее название нового альбома Тарьи Турунен

13 ноя 2008 : 		 TARJA TURUNEN подводит итоги турне

1 окт 2008 : 		 TARJA TURUNEN в России

24 авг 2008 : 		 TARJA TURUNEN: Новая песня "Enough" в сети

18 авг 2008 : 		 TARJA TURUNEN исполнила на концерте новую песню

16 авг 2008 : 		 TARJA TURUNEN делится впечатлениями из Мексики

2 июл 2008 : 		 Новости от TARJA TURUNEN

19 май 2008 : 		 Tarja Turunen исполнила композицию NIGHTWISH "Wishmaster"

24 фев 2008 : 		 PETER TÄGTGREN сделает ремикс на одну из песен Tarja'и Turunen

22 фев 2008 : 		 TARJA TURUNEN приступила к работе над новым альбомом

30 янв 2008 : 		 TARJA TURUNEN : новый сингл "Die Alive"

29 янв 2008 : 		 TARJA TURUNEN : видео "Die Alive" в сети

7 янв 2008 : 		 Новое концертное видео от Тарьи Турунен

26 дек 2007 : 		 TARJA TURUNEN: "Необычно видеть улыбки и смех в конце тура"

17 дек 2007 : 		 TARJA TURUNEN работает над новым клипом

7 дек 2007 : 		 Тарья выступила на специальной церемонии, посвященной дню независимости Финляндии

3 дек 2007 : 		 TARJA TURUNEN: новости перед концертом в Москве

28 ноя 2007 : 		 TARJA TURUNEN открыла турне выступлением в Берлине

19 ноя 2007 : 		 Тарья исполнила "I Walk Alone" на финском TV

17 ноя 2007 : 		 Новый альбом Тарьи получил золотой статус за 1 день

4 ноя 2007 : 		 TARJA TURUNEN : новый альбом выйдет на двойном виниле

30 окт 2007 : 		 TARJA TURUNEN: доступен семпл кавер-версии "Posion"

27 окт 2007 : 		 TARJA TURUNEN: новый трек "The Reign" в сети

2 окт 2007 : 		 TARJA TURUNEN : обложка нового альбома

1 окт 2007 : 		 TARJA TURUNEN: доступно новое аудио-интервью

22 сен 2007 : 		 TARJA TURUNEN: две новые песни в сети

18 сен 2007 : 		 Tarja Turunen (Ex-NIGHTWISH) в Москве

16 сен 2007 : 		 TARJA TURUNEN : На новом альбоме будет кавер версия хита Alice Cooper

14 сен 2007 : 		 TARJA TURUNEN: видео 'I Walk Alone' в сети

12 сен 2007 : 		 TARJA TURUNEN : туровый состав на 2007 год

6 сен 2007 : 		 TARJA TURUNEN: Подробности о новом альбоме

5 сен 2007 : 		 TARJA TURUNEN : песня с нового альбома

28 авг 2007 : 		 TARJA TURUNEN закончила съемки видеоклипа

10 авг 2007 : 		 Объявлена дата выхода нового альбома TARJA'и TURUNEN

24 май 2007 : 		 Tarja Turunen (Ex-NIGHTWISH) сочиняет материал для сольного альбома

17 апр 2007 : 		 Tarja Turunen : новый альбом получил название 'My Winter Storm'

28 окт 2006 : 		 TARJA TURUNEN: детали "Рождественского" альбома

18 окт 2006 : 		 Опубликована обложка нового альбома TARJA TURUNEN

27 авг 2006 : 		 TARJA TURUNEN: треклист Рождественского альбома

10 июн 2006 : 		 Муж Tarja Turunen (экс-NIGHTWISH) ответил на вопросы фэнов

29 апр 2006 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH заключила контракт с UNIVERSAL MUSIC

28 ноя 2005 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH засветится на ТВ

21 ноя 2005 : 		 Рождественский тур бывшей вокалистки NIGHTWISH

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|||| 18 дек 2017

TARJA TURUNEN вышла на одну сцену с MARCO HIETALA

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Marco Hietala и Tarja Turunen 14 декабря впервые за 12 лет вышли на одну сцену во время концерта "Raskasta Joulua" (Elenia Areena, Hämeenlinna, Финляндия).

"Raskasta Joulua" ("Heavy Christmas") — звёздный симфо-рок-проект, посвящённый Рождеству, в котором участвуют ведущие хэви-металлические вокалисты и музыканты.

TARJA TURUNEN Performs With NIGHTWISH






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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Voin of Valhalla
18 дек 2017, 15:40		Я наверное успел 6 раз задремать пока досмотреть

AnyMetalYouLike
18 дек 2017, 18:14		Парадоксально, но у Долорес Риордан при кажущемся более слабым голосе Аве Мария получилась куда лучше.

Flashback
18 дек 2017, 18:43		Вокальные способности Таржи, мягко скажем, преувеличены. Она может только выть, а петь не очень.

and3223r
18 дек 2017, 19:49		Она спела отлично один альбом (мой любимый, который Century Child), но ей не понравилось( А зря. И снова за старое.

Altair21
18 дек 2017, 20:54		Воин, так под любое выступление Тарьи можно засыпать)

TopsyKretts1985
18 дек 2017, 21:12		Так чего же вы хотите от оперной певицы))))Да и возраст уже.

and3223r
18 дек 2017, 23:20		"Да и возраст уже."
Не, ну 40 - это не возраст для певца любого пола. На неё и в 25 жаловались свои же, что бывает скучна, стоять умеет, как вешалка неподвижная, когда, по идее, сама вещь этого стояния не подразумевает и т.д. Тарью интересней слушать, чем смотреть.

Flashback
19 дек 2017, 03:29		"Так чего же вы хотите от оперной певицы)))"
Псевдооперной, я настаиваю.

Mr_Bungle
19 дек 2017, 06:22		Турунен это такой финский басков - для оперы голос слабоват, а для популярной музыки слишком ущербен.


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