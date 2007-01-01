18 дек 2017



TARJA TURUNEN вышла на одну сцену с MARCO HIETALA Marco Hietala и Tarja Turunen 14 декабря впервые за 12 лет вышли на одну сцену во время концерта "Raskasta Joulua" (Elenia Areena, Hämeenlinna, Финляндия).



"Raskasta Joulua" ("Heavy Christmas") — звёздный симфо-рок-проект, посвящённый Рождеству, в котором участвуют ведущие хэви-металлические вокалисты и музыканты.















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