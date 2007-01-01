18 дек 2017



OZZY OSBOURNE выступил вместе с ROYAL MACHINES Ozzy Osbourne присоединился на сцене к ROYAL MACHINES 16 декабря в The Roxy (West Hollywood, California) и исполнил шесть песен, включая "I Don't Know", "Paranoid" и "Iron Man". Видео, которое было снято фэном, можно увидеть ниже.















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