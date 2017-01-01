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*Verikalpa*



18 дек 2017 : 		 Новое видео VERIKALPA

9 дек 2017 : 		 Видео с текстом от VERIKALPA

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|||| 18 дек 2017

Новое видео VERIKALPA

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Финская группа VERIKALPA опубликовала видео на песню "Tyrmä", которая вошла в дебютный альбом "Taistelutahto".

Finland's VERIKALPA Release First Official Video "TyrmГ¤"





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

berzer
18 дек 2017, 14:39		а где можно честно стырить албум?

slav_ok
18 дек 2017, 16:56		Альбом выходит 16 февраля.


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