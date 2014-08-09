сегодня



Дания изобрела «хард-рок-дипломатию» Датский премьер-министр Lars Løkke Rasmussen рассказал в интервью для Channel NewsAsia о своём решении подарить индонезийскому президенту Joko "Jokowi" Widodo бокс-сет METALLICA "Master Of Puppets" во время дипломатического визита. Подтвердив, что бокс-сет был «подписан Lars'ом Ulrich'ом, барабанщиком, создавшим METALLICA», Rasmussen сказал, что он выбрал этот подарок, «потому что слышал, что индонезийский президент настоящий фэн METALLICA и хэви-металла. И, знаете, вместо того чтобы дарить ему прекрасную фарфоровую посуду Royal Copenhagen или что-то подобное, я подумал, что подарил бы ему нечто, что он мог бы действительно оценить. Так что можете назвать это "хард-рок-дипломатией". В Китае есть "панда-дипломатия", а мы изобрели "хард-рок-дипломатию"».













+6 -5



( 1 )





просмотров: 1260

