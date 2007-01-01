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*Venom*



18 дек 2017 : 		 Видео с выступления VENOM

15 дек 2017 : 		 Новый ЕР VENOM выйдет зимой

6 дек 2017 : 		 VENOM выпустят бокс-сет

19 июл 2017 : 		 Новый ЕР VENOM выйдет в этом, а альбом — в следующем году

13 июн 2017 : 		 Видео с выступления VENOM

3 окт 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM

7 сен 2016 : 		 Видео с выступления VENOM

16 авг 2016 : 		 Видео с выступления VENOM

19 ноя 2015 : 		 VENOM: «Не дайте себя одурачить»

11 авг 2015 : 		 Вокалист BEHEMOTH присоединился на сцене к VENOM

4 авг 2015 : 		 Доступна маска VENOM

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления VENOM

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления VENOM

25 апр 2015 : 		 Бывшие музыканты VENOM в VENOM INC.

15 апр 2015 : 		 Видео с текстом от VENOM

11 мар 2015 : 		 Вокалист VENOM: "Да HENRY ROLLINS дурак"

9 фев 2015 : 		 Вокалист VENOM: "О воссоединении оригинального состава уже даже говорить никто не хочет"

28 янв 2015 : 		 Фронтмен VENOM расхвалил собственную группу

21 янв 2015 : 		 Новая песня VENOM

13 янв 2015 : 		 Новое видео VENOM

4 дек 2014 : 		 Обложка нового альбома VENOM

27 ноя 2014 : 		 Новый альбом VENOM выйдет в январе

26 ноя 2014 : 		 VENOM исполнят новый альбом целиком в рамках 70000 Tons Of Metal

8 сен 2014 : 		 Видео с выступления VENOM

25 июн 2014 : 		 VENOM исполнили новую песню

3 сен 2013 : 		 Видео с выступления VENOM

29 июл 2013 : 		 Видео с выступления VENOM

8 июл 2013 : 		 VENOM заканчивают работу над новым альбомом

12 май 2012 : 		 Бывший барабанщик VENOM Antton: «Cronos мне больше не брат»

16 ноя 2011 : 		 VENOM представили публике три новых трека

14 ноя 2011 : 		 Видео с выступления VENOM

17 окт 2011 : 		 Новая песня VENOM

29 сен 2011 : 		 Обложка нового альбома VENOM

24 сен 2011 : 		 VENOM выпустят "Fallen Angels" в ноябре

4 сен 2011 : 		 Выход альбома VENOM отложен

4 июл 2011 : 		 Трек-лист нового альбома VENOM

16 май 2011 : 		 Название нового альбома VENOM

9 мар 2011 : 		 VENOM сводят новый альбом

14 окт 2010 : 		 Видео с выступления VENOM

10 мар 2010 : 		 Опубликованы редкие фотографии VENOM

25 май 2009 : 		 VENOM объявили имя нового барабанщика

17 апр 2009 : 		 VENOM покинул барабанщик

8 апр 2009 : 		 VENOM: специальное издание "Black Metal" выйдет с бонусами

17 июн 2008 : 		 Диджипаковое издание нового альбома VENOM выйдет с двумя бонус-треками

27 май 2008 : 		 Вокалист VENOM о новом альбоме группы

14 май 2008 : 		 Выход альбома VENOM отложен

30 апр 2008 : 		 Аудиосэмплы с нового альбома VENOM в сети

28 апр 2008 : 		 Опубликована обложка и трек-лист нового альбома VENOM

23 апр 2008 : 		 Выложены семплы с нового альбома VENOM

10 сен 2007 : 		 VENOM: Новый альбом выйдет в следующем году

10 июн 2007 : 		 VENOM "полны энтузиазма" по поводу нового материала

3 май 2007 : 		 Выходит трибьют группе VENOM

16 июл 2006 : 		 Видео VENOM "The 7th Date of Hell" выйдет на DVD

20 июн 2006 : 		 Подробности о расширенном издании альбома VENOM "Cast In Stone"

14 апр 2006 : 		 Гитарист VENOM завершил гастроли в составе SCOOTER

5 мар 2006 : 		 Cronos (VENOM): "Музыкантам METALLICA нужно выкинуть слово "Metal" из названия группы"

31 янв 2006 : 		 Назначена дата релиза нового творения VENOM

21 дек 2005 : 		 VENOM разделались с "черным металом"

2 дек 2005 : 		 VENOM выпускают "Metal Black" в марте

19 май 2005 : 		 Новое демо VENOM

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Видео с выступления VENOM

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Видео с выступления VENOM, в ходе которого была исполнена новая песня "100 Miles To Hell", доступно для просмотра ниже.

Watch VENOM Perform New Song '100 Miles To Hell' At EINDHOVEN METAL MEETING






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Voin of Valhalla
19 дек 2017, 14:53		ебать гитарист бороду отрастил.


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