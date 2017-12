19 дек 2017



Видео полного выступления ACE FREHLEY Видео полного выступления ACE FREHLEY, которое состоялось 17 декабря в Scout Bar, доступно для просмотра ниже:



01. Rip It Out

02. Hard Times (KISS song)

03. 2000 Man (THE ROLLING STONES cover)

04. Snowblind

05. Love Gun (KISS song)

06. Parasite (KISS song)

07. Rock Soldiers

08. Bass Solo

09. Strange Ways (KISS song)

10. New York Groove (HELLO cover)

11. 2 Young 2 Die

12. Shock Me (KISS song)

13. Ace Frehley Guitar Solo

14. Cold Gin (KISS song)



Encore:



15. Detroit Rock City (KISS song)

16. Deuce (KISS song)















